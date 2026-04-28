美伊戰爭最新情形曝！對國際經濟、財經市場與民生衝擊為何

美伊戰爭衝擊各國，日銀將2027財政年度的經濟成長預測下調至0.7%，印度2027財政年度上半年的經濟成長預料也將放緩。歐洲最大經濟體德國亦受創，總理梅爾茨批美國開戰無方。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

● 日銀上調通膨預測 決議利率不變

美伊戰爭導致油價飆升，日本銀行（BoJ）決議基準利率維持0.75%不變，2026財政年度的通膨預測則從1.9%大幅上調至2.8%。

此外，日銀這次也將2026財年的經濟成長預測從1.0%下修至0.5%，2027財年的成長預測也從先前的0.8%下調至0.7%。

● 印度經濟受中東戰爭影響 野村證券：成長短期放緩

中東戰爭影響印度經濟，根據野村證券評估，印度2027年財政年度的上半年，國內生產毛額（GDP）成長率預料將放緩至6.3%到6.7%之間，但下半年預料能回升到7.1%到7.2%之間。全年的經濟成長率預估落在6.8%，低於2026年財政年度的預估值。

野村證券認為，雖然印度製造業、服務業將受限，但考量印度政府將放寬相關政策，及印度與美國貿易緊張局勢緩和等因素，印度整體的經濟成長預期仍保有韌性。

● 德國油價管制未奏效 消費者未受益油商利潤反增

德國經濟暨能源部長萊歇（Katherina Reiche）3月宣布，美伊戰爭爆發後，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），全球約1/5石油與天然氣供應中斷，造成油價波動巨大，為維護消費者權益，德國各地加油站最多僅能在每天中午調高油價一次。

然而，歐洲經濟研究中心（ZEW Institute）及杜塞道夫競爭經濟學研究所（DICE）的經濟學者分析德國各地1萬5000個加油站的批發與零售油價，結果發現這項法令反而讓零售業者利潤增加了，每公升汽油多賺5到6歐分。

經濟學者對此措施實施前後的油價資料作分析，發現實施後的油價會在中午大幅上漲，隨後在當天僅緩慢回落，在隔日早晨觸及最低點。這讓駕駛人在白天能取得相對低價的時段變少了，與之前相比，消費者選擇空間縮減。

● 伊朗戰火殃及國內經濟 德總理批美開戰無方

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）27日表示，他看不出伊朗戰爭短期內有任何退場方略，美國「被伊朗玩弄於股掌」，然而這場事前準備不足的戰爭卻傷害到歐洲最大經濟體的德國。

保守派的梅爾茨去年當選時承諾振興德國經濟，但由於伊朗戰爭影響，德國經濟部上週被迫將今年的經濟成長預測腰斬，下修至0.5%。

● 德黑蘭恢復商業航班 美警告伊朗航空服務商恐遭制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）警告，隨著德黑蘭恢復商業航班，美國將對任何與受制裁伊朗航空公司往來的個人或機構祭出制裁。

「華爾街日報」報導，貝森特27日在聲明中表示：「與受制裁的伊朗航空公司做生意，將面臨美國制裁風險。外國政府應採取一切必要措施，確保境內企業不向相關飛機提供服務，包括航空燃油、餐飲、降落費和維修等。」

● 中東戰事推升燃油價格 多家廉航削減航班

中東戰爭導致航空燃油價格飆升，愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）、法荷航空集團（Air France-KLM）旗下的泛航航空（Transavia）及西班牙Volotea等廉價航空公司感受到財務壓力，陸續削減航班。

根據多方估計，廉航掌控逾1/3的全球航空市場，然而受其營運模式影響，這類航空公司也最先感受到成本壓力。由於票價較低，廉航吸收燃油成本上漲的能力有限。

● 荷莫茲封鎖未解 保險業要求船隻取得伊朗通行許可

保險經紀公司達信（Marsh）表示，部分保險業者已要求船隻取得伊朗核准的通行許可，才能承保「戰爭險」，反映目前實質上仍遭封鎖的荷莫茲海峽，存在不確定性與高度風險。

● 荷莫茲海峽航運量稀少 伊朗油輪遭美國封鎖而折返

路透社27日報導，根據船舶追蹤資料，近日有6艘載運伊朗石油的油輪因美國封鎖而被迫折返，凸顯伊朗戰爭對全球重要石油出口航道荷莫茲海峽帶來的衝擊。

伊朗對荷莫茲海峽航運實施限制措施，而美國則宣布於美東時間13日上午開始封鎖與伊朗有關聯的船運。美軍25日表示，自從那時候起已經有37艘船被迫折返。