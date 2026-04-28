中東戰火點燃油價漲勢…多家廉航撐不住了！受財務壓力「削減航班」

中東戰爭導致航空燃油價格飆升，愛爾蘭瑞恩航空、法荷航空集團旗下的泛航航空及西班牙Volotea等廉價航空公司感受到財務壓力，陸續削減航班。

法新社報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉造成市場失去大量石油供應，促使航空燃油價格飆升，引發外界擔憂，航空公司恐因燃料短缺而被迫取消航班。

根據多方估計，廉航掌控逾1/3的全球航空市場，然而受其營運模式影響，這類航空公司也最先感受到成本壓力。由於票價較低，廉航吸收燃油成本上漲的能力有限。

部分航班取消，可能只是航空公司對某些航線需求不如預期所做出的正常調整。

然而，若說在戰爭爆發前，航空公司尚可維持獲利較低甚至虧損的航線，如今隨著航空燃油價格陡升，業者不得不做出艱難的取捨。相關影響預計在暑假旅遊旺季顯現。

加拿大廉航越洋航空（Air Transat）已削減5月至10月的6%航班。

東南亞最大廉航全亞洲航空（AirAsia X）日前宣布將進一步縮減航班，甚至取消部分轉機航班，但未公布具體總數。該公司本月稍早表示，票價最高調漲40%，並已削減約10%的航班。

匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）目前尚未縮減航班。

德國漢莎航空（Lufthansa）日前宣布，截至10月前將大砍2萬個航班，並暫停旗下區域航空公司城際航空（CityLine）的營運。

法荷航空集團（Air France-KLM）旗下廉航泛航航空（Transavia）則於5月、6月裁減2%航班。

瑞恩航空（Ryanair）上週宣布，自10月起減少往返柏林的航班，但歸咎於當地營運成本及稅收過高，而非燃油價格。該公司也將減少自都柏林出發的10%航班，並批評當地機場容量有限。

自本月初開始，西班牙Volotea已縮減近1%的夏季航班。