中東戰爭第59天》川普召國安團隊討論伊朗提案 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第59天，白宮證實總統川普召集國安團隊討論伊朗提案，據知情人士透露，川普今天在國家安全高層會議上，表明不傾向接受這份方案。

以下是根據法新社等多家外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

伊朗在近日提出的新方案中，主張先重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、結束戰爭，後續再進行核談判，美國官員對此表示，如果在還沒解決伊朗核濃縮或接近武器級濃縮鈾庫存的問題前，就先重啟荷莫茲海峽，可能讓美方在談判中喪失關鍵籌碼。

然而，若是任由航道持續封鎖下去，能源價格高漲的情況也將延續，導致美國油價持續上漲。

今天會議結束後，目前仍不清楚川普下一步將採取何種行動。美國官員表示，他們對伊朗政權內部分歧感到憂慮，且不確定誰握有達成協議的最終決策權。

儘管如此，川普在公開場合被問及美國是否將重啟軍事打擊時，仍持保留態度。川普上週延長停火協議後，軍事行動目前處於暫停狀態。

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，伊朗對關鍵水道荷莫茲海峽所持態度不符合美方要求。

他接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「如果他們所謂的開放海峽，是指『只要跟伊朗協調，經我們同意，海峽就會開放，不然就會被攻擊，還得付錢』，那根本不是開放海峽。」

盧比歐說：「他們不可以讓這種體制正常化，我們也不能容忍他們試圖這麼做，將國際水道的使用權以及收費權利交由伊朗單方面做決定。」

隨著德黑蘭恢復商業航班，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也警告，美國將對任何與受制裁伊朗航空公司往來的個人或機構祭出制裁。

伊朗動向

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在通訊平台Telegram寫道，伊朗正在研究美國總統川普提出的談判要求。

阿拉奇在俄羅斯告訴媒體，川普要求談判是因為美國尚未實現任何目標。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）今天則說，伊朗需要獲得美國與以色列不再發動攻擊的保證後，才能確保盛產石油的波斯灣地區安全。

伊拉瓦尼在會議上表示：「唯有在對伊朗的侵略行為永久停止，加上不再重演的可信保證且充分尊重伊朗合法主權權利與利益，方能實現波斯灣及更廣泛地區的持久穩定與安全。」

伊拉瓦尼會後還向媒體抱怨各國只批評伊朗，卻未抨擊美國的海上封鎖行動。

油價股匯動態

伊朗戰爭可能如何發展的不確定性於週末升高，帶動國際油價同步上揚。美國股市那斯達克和標普500指數今天雖然雙創新高，但因伊朗和談陷入停滯，漲幅受到壓抑，而歐洲股市今天收黑。

由於重啟和談努力無進展，荷莫茲海峽通行幾近停滯，石油供應所受干擾持續，紐約商品交易所西德州中級原油的6月期貨價格上漲2.1%，來到每桶96.37美元；倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格上漲2.8%，來到108.23美元。

其他國家及組織

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天在聖彼得堡（Saint Petersburg）接見阿拉奇時表示，俄國「將盡一切所能維護你們和中東地區所有人民的利益」，力求儘早實現和平，還說「俄羅斯和伊朗一樣打算維持我們的戰略夥伴關係」。

根據航運追蹤機構Kpler的船舶追蹤數據和地理空間數據分析公司SynMax的衛星分析顯示，自從2月28日美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，原本每天有125至140艘船舶進出荷莫茲海峽，但過去一天僅有7艘通過，且無一載運出口到國際市場的石油。這7艘船包括從伊朗港口出發的伊朗籍乾散貨船Bavand，以及從伊拉克港口離開的其他船舶。

保險經紀公司達信（Marsh）表示，部分保險業者已要求船隻取得伊朗核准的通行許可，才能承保「戰爭險」，反映目前實質上仍遭封鎖的荷莫茲海峽，存在不確定性與高度風險。

此外，保險業者對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）風險的疑慮也反映在保費定價上。

達信全球海事與貨運部門主管貝克（MarcusBaker）表示，「戰爭險」保費費率目前約為船隻價值的3%至8%，雖然相較停火前的10%已有所回落，但仍是平時費率0.25%的數十倍。