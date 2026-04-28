快訊

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

為何有國防部又有海軍部？美國指揮體系的前世今生

國際冷戰與白色恐怖之下 哭泣的鴿子：《傳奇女伶 高菊花》

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰火殃及國內經濟 德總理批美開戰無方

中央社／ 柏林27日綜合外電報導

德國總理梅爾茨今天表示，他看不出伊朗戰爭短期內有任何退場方略，美國「被伊朗玩弄於股掌」，然而這場事前準備不足的戰爭卻傷害到歐洲最大經濟體的德國。

英國「金融時報」認為，向來堅定支持跨大西洋關係的梅爾茨（Friedrich Merz）這番話，凸顯歐洲對中東戰火的不滿日深。美國與以色列2月28日對伊朗開戰殃及經濟成長、擾亂全球石油與天然氣供應，並使跨大西洋關係緊張。

梅爾茨今天在訪視德國西部一所學校時表示，華府「顯然是在毫無策略的情況下投入這場戰爭」，而且「在談判中也沒能拿出真正令人信服的策略」。

他還說，伊朗方面「顯然談判得非常高明，或者說是非常高明地選擇不談判」，而美國則是「整個國家都被伊朗領導層玩弄於股掌上」。

梅爾茨起初為美國與以色列對伊朗開戰辯護，曾表示「現在不是對華府說教的時候」；但隨戰爭造成的經濟衝擊在最近幾週演變成全面性的國內危機後，他對這場衝突的批評也越來越重。

保守派的梅爾茨去年當選時承諾振興德國經濟，但由於伊朗戰爭影響，德國經濟部上週被迫將今年的經濟成長預測腰斬，下修至0.5%。

儘管政府推出大規模公共支出計畫，用來升級德國基礎建設與軍力，但德國經濟如今預料將陷入連續第4年的停滯。與此同時民調還顯示，極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）正從伊朗戰爭得利，支持率升至27%，超過梅爾茨所屬的基民黨（CDU）。

幕僚透露，梅爾茨也愈來愈擔心伊朗戰爭恐妨礙美國向烏克蘭援助武器。

梅爾茨表示，短期內看不到美伊敵對行動結束的可能，「因為伊朗顯然比預期更強」。

他感嘆說：「這場戰爭讓我們付出很大代價，耗費我們納稅人大量的錢，也削弱不少我們的經濟實力。」

梅爾茨說：「這類衝突的問題始終在於，重點不只是如何介入，更在於如何脫身。我們在阿富汗20年的經驗已痛苦學到這點，在伊拉克也是如此。」

以色列 伊朗

延伸閱讀

戰火擾亂能源市場 歐洲央行擬維持利率觀望局勢

如何與美談判？伊朗強硬、溫和派一直有分歧 

美伊對峙僵持 荷莫茲海峽成籌碼

美媒Axios：伊朗提新議 先重開荷莫茲再談核問題

相關新聞

伊朗儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊擬1招送油到中國

美國持續封鎖伊朗港口，使伊朗儲油空間快速縮減。航運追蹤機構Kpler分析師27日評估，伊朗未使用閒置儲油容量最多僅能再撐22天。德黑蘭已開始採取極端措施維持開採、避免減產，除了將原油暫存在海上油輪，更

川普不滿意伊朗提先開荷莫茲！紐時爆料白宮分歧恐再鎖海峽2個月

美伊談判陷入僵局之際，外媒傳出德黑蘭提議先開荷莫茲海峽、暫時擱置核問題。紐約時報引述多名知情官員透露，白宮戰情室27日就伊朗問題舉行簡報，美國總統川普在會中表明不滿意德黑蘭新提案。

突破封鎖！首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的地為中國

自兩個月前中東戰爭爆發以來，首批液化天然氣（LNG）貨運似乎已經成功穿越荷莫茲海峽，離開波斯灣。

美國封堵伊朗復航！美財長警告外國政府勿助伊航班 4行為恐遭制裁

華爾街日報報導，隨著伊朗恢復商業航班，美國財長貝森特警告，將對任何與受制裁伊朗航空來往的第三方實施制裁。

中東戰爭第59天》川普召國安團隊討論伊朗提案 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第59天，白宮證實總統川普召集國安團隊討論伊朗提案，據知情人士透露，川普今天在國家安全高層會...

荷莫茲封鎖未解 保險業要求船隻取得伊朗通行許可

保險經紀公司達信（Marsh）表示，部分保險業者已要求船隻取得伊朗核准的通行許可，才能承保「戰爭險」，反映目前實質上仍遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。