伊朗戰火殃及國內經濟 德總理批美開戰無方

德國總理梅爾茨今天表示，他看不出伊朗戰爭短期內有任何退場方略，美國「被伊朗玩弄於股掌」，然而這場事前準備不足的戰爭卻傷害到歐洲最大經濟體的德國。

英國「金融時報」認為，向來堅定支持跨大西洋關係的梅爾茨（Friedrich Merz）這番話，凸顯歐洲對中東戰火的不滿日深。美國與以色列2月28日對伊朗開戰殃及經濟成長、擾亂全球石油與天然氣供應，並使跨大西洋關係緊張。

梅爾茨今天在訪視德國西部一所學校時表示，華府「顯然是在毫無策略的情況下投入這場戰爭」，而且「在談判中也沒能拿出真正令人信服的策略」。

他還說，伊朗方面「顯然談判得非常高明，或者說是非常高明地選擇不談判」，而美國則是「整個國家都被伊朗領導層玩弄於股掌上」。

梅爾茨起初為美國與以色列對伊朗開戰辯護，曾表示「現在不是對華府說教的時候」；但隨戰爭造成的經濟衝擊在最近幾週演變成全面性的國內危機後，他對這場衝突的批評也越來越重。

保守派的梅爾茨去年當選時承諾振興德國經濟，但由於伊朗戰爭影響，德國經濟部上週被迫將今年的經濟成長預測腰斬，下修至0.5%。

儘管政府推出大規模公共支出計畫，用來升級德國基礎建設與軍力，但德國經濟如今預料將陷入連續第4年的停滯。與此同時民調還顯示，極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）正從伊朗戰爭得利，支持率升至27%，超過梅爾茨所屬的基民黨（CDU）。

幕僚透露，梅爾茨也愈來愈擔心伊朗戰爭恐妨礙美國向烏克蘭援助武器。

梅爾茨表示，短期內看不到美伊敵對行動結束的可能，「因為伊朗顯然比預期更強」。

他感嘆說：「這場戰爭讓我們付出很大代價，耗費我們納稅人大量的錢，也削弱不少我們的經濟實力。」

梅爾茨說：「這類衝突的問題始終在於，重點不只是如何介入，更在於如何脫身。我們在阿富汗20年的經驗已痛苦學到這點，在伊拉克也是如此。」