伊朗提和談新條件 川普可能不接受

美國與伊朗戰事或和談，陷入僵局，互不相讓。繼川普總統下令中東特使不再赴巴基斯坦與伊朗代表接觸後，陷入停頓。但兩名知情官員28日透露，伊朗提出新提議：先開荷莫茲海峽、暫時擱置核問題。美國國務卿魯比歐27日受訪側面證實收到伊方新提案，鬆口稱「內容比預期更好」，但也畫出紅線強調未來任何協議必須阻止伊方取得核武。

但白宮27日下午開會研商，沒有發表評論。

伊朗新提議是，美國先解除封鎖伊朗港口，並結束戰爭，伊朗也將解除封鎖荷莫茲海峽，至於美方要求的伊朗廢除核計畫的談判，稍後再談。

不過川普似乎不太可能接受這項提議。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普的國安團隊27日召開會議討論伊朗的新提議，但她沒有透露討論的細節，也沒有說明能接受該提議到什麼程度，只說川普稍後將就此事發言。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)27日在紐約表示，伊朗需要獲得美國與以色列不再發動攻擊的保證後，才能確保盛產石油的波斯灣地區安全。

法新社報導，伊拉瓦尼在巴林發起的聯合國安全理事會會議上發言。數十個國家在會中譴責伊朗控制至關重要的荷莫茲海峽。伊拉瓦尼在會議上表示：「唯有在對伊朗的侵略行為永久停止，加上不再重演的可信保證且充分尊重伊朗合法主權權利與利益，方能實現波斯灣及更廣泛地區的持久穩定與安全。」

伊拉瓦尼會後向媒體抱怨各國只批評伊朗，卻不批評美國的海上封鎖行動。

兩位瞭解該提議的官員在匿名的情況談到周末伊朗和巴基斯坦官員之間的閉門談判，稱該提議由巴基斯坦轉達給美國，將延後談判伊朗核計畫。川普曾表示，他發動戰爭的主因之一就是阻止伊朗發展核武。伊朗堅稱其核計畫是合平規定的，但美國希望清除德黑蘭的高濃縮鈾庫存。

該提議是在伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)26日出訪俄羅斯期間所提出，俄國長期以來一直支持伊朗。