美伊談判壓力升高 川普浮現信任危機

美伊戰爭即將屆滿兩個月，川普政府面對的不只是伊朗戰場，還有美國憲政體制、國會政治，社會情緒，甚至是大國博弈的同步壓力。根據美國國會1973年通過的《戰爭權力決議》所設下60天用兵期限，不僅是法律上的時間節點，更是美國憲政體制對總統權力的制度性約束。5月1日這個日期到來，白宮不再只是面對國際戰場的抉擇，更必須同時回應國會監督與國內政治的雙重壓力。這場戰爭，已從單純的軍事問題，演變為一場憲政、政治與地緣戰略的多重考驗。

《戰爭權力決議》的核心精神，在於避免總統在未經國會授權下長期進行軍事行動。但歷史上，不論柯林頓對科索沃用兵，或是歐巴馬的利比亞空襲，其實都超過60天限制，換句話說，歷任總統都希望需要的時候能擴張權力、延續軍事行動。不過，川普如今面對的，雖然同樣是「總統用兵權」與「國會監督權」的角力，但這一次，連共和黨內部的態度都已經鬆動。

原因並不難理解，因為伊朗戰事對全球能源市場造成衝擊，油價波動直接衝擊美國經濟，期中選舉選情卻告急；眾議院原本共和黨預估小輸，如今大敗的可能性正在上升，原本共和黨在參議院擁有五十三席的穩定優勢，如今也有可能逆轉。當選民把高油價，通膨壓力與戰爭連結，國安議題很難抵擋經濟考量。更值得注意的是，社會上反對川普的聲音也越來越明顯，連一年一度白宮記者協會晚宴都驚傳槍響，雖然行凶者是孤狼犯案，但對川普政府的強烈反感是重要背景。這折射出的，不只是民調數字的下滑，而是美國政治氣氛正在質變。

川普最不想看到的，尤其是談判中對美國不利的局面正在成形；德黑蘭深知，它不必在戰場上擊敗美國，只需撐過11月美國憲政鐘聲敲響的時刻，就有可能讓川普在國會與選民面前陷入進退兩難。若伊朗選擇拖延，不談判、不退讓，刻意等待美國國內政治壓力將川普拉離戰場，那麼戰場主動權將發生根本性的位移。

若伊朗進一步向俄羅斯與中國尋求政治掩護或實質支援，整個局勢的複雜程度將呈幾何級數上升。川普面對的壓力，就不再只是時間與內政問題，而是一個更嚴峻的戰略方程式。若俄羅斯以不介入伊朗問題換取美國接受要求，烏克蘭是否成為談判桌上的交換條件？若北京以克制對伊朗的支持換取川習會中的讓步，台灣是否將成為華府必須回應的隱性代價？

這並非聳動的假設，而是大國競爭下完全合理的戰略推演。俄羅斯長期希望美國減少對烏克蘭的承諾，中國則持續關注台海的軍事部署。一旦美國在伊朗問題上陷入泥淖，對北京與莫斯科而言，正是索取戰略讓步的最佳機會。川普本人的交易型外交風格，反而使這種「隱性交換」在邏輯上更具可能性。因為他不會讓自己「輸」，敘事上必然是美國勝利，在看不見的談判互動裡，就更可能以外界難以察覺的籌碼，換取表面上的體面收場。

這正是美伊談判陷入僵局所外溢到其他區域的危機，台灣與烏克蘭的安全，可能在中東烽火與華府政治算計中，以一種隱而不顯的方式被悄然重新定價。

從全球戰略資源配置的角度看，長期陷入中東衝突，必然排擠印太地區的資源投入。不少學者都已示警，若伊朗戰事演變為持久消耗，美國在台海的嚇阻能力將出現缺口，中俄都有充分動機利用此缺口，來向川普討價還價。

5月1日的六十天期限，是法律期限，更是戰略抉擇的關鍵。川普若延續戰爭，必須承擔更高的國內政治成本，以及被對手趁機要脅的國際風險；若選擇收手，則面對強硬形象破滅與盟友信心動搖的雙重代價。無論哪條路，籌碼都在縮減中。這場美美伊衝突最終測試的，不是川普的領導能力，將是美國是否真的還能信任。