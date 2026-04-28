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荷莫茲封鎖未解 保險業要求船隻取得伊朗通行許可
保險經紀公司達信（Marsh）表示，部分保險業者已要求船隻取得伊朗核准的通行許可，才能承保「戰爭險」，反映目前實質上仍遭封鎖的荷莫茲海峽，存在不確定性與高度風險。
華爾街日報（Wall Street Journal）報導，達信全球海事與貨運部門主管貝克（Marcus Baker）表示，在承保條件方面，每家保險公司都有自己的考量。
貝克提到，由於伊朗正遭受制裁，要取得伊朗當局核准絕非易事，且無從輕易證明許可文件的效力，「你怎麼知道他們給你的東西，真的能保證船隻平安無事？」
此外，保險業者對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）風險的疑慮也反映在保費定價上。
貝克表示，「戰爭險」保費費率目前約為船隻價值的3%至8%，雖然相較停火前的10%已有所回落，但仍是平時費率0.25%的數十倍。
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