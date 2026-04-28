美國封堵伊朗復航！美財長警告外國政府勿助伊航班 4行為恐遭制裁

華爾街日報報導，隨著伊朗恢復商業航班，美國財長貝森特警告，將對任何與受制裁伊朗航空來往的第三方實施制裁。

貝森特在給華爾街日報的聲明中表示，與受制裁的伊朗航空公司做生意，將面臨美國制裁風險。

貝森特表示，外國政府應採取必要行動，確保境內企業不得向相關飛機提供航空燃油、餐飲、降落費和維修等服務。他強調，美國財政部將對伊朗施加最大壓力，也不會猶豫對任何協助或與伊朗實體往來的第三方採取行動。

伊朗近期恢復部分商業航班，伊朗國營電視台宣布，飛往土耳其、阿曼和沙烏地阿拉伯的航班25日已從首都德黑蘭起飛。

美國財政部近期啟動「經濟怒火」行動，動用財政部力量打擊伊朗，鎖定打擊協助維持伊朗石油貿易的全球資產網絡，並致函中國大陸多家銀行，警告若繼續協助伊朗石油交易，將面臨次級制裁。