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伊朗駐聯大使：須保證美以不再攻擊方能保波灣安全

中央社／ 紐約聯合國總部27日綜合外電報導

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）今天表示，伊朗需要獲得美國以色列不再發動攻擊的保證後，才能確保盛產石油的波斯灣地區安全。

法新社報導，伊拉瓦尼在巴林發起的聯合國安全理事會會議上發言。數十個國家在會中譴責伊朗控制至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊拉瓦尼在會議上表示：「唯有在對伊朗的侵略行為永久停止，加上不再重演的可信保證且充分尊重伊朗合法主權權利與利益，方能實現波斯灣及更廣泛地區的持久穩定與安全。」

伊拉瓦尼會後向媒體抱怨各國只批評伊朗，卻不批評美國的海上封鎖行動。

伊拉瓦尼說：「美國的行為宛如海盜和恐怖分子，藉由脅迫與恐嚇手段鎖定商船、恐嚇船員、非法扣押船隻並將船員扣為人質。」

「但在今天的會議上，那些對國際航行表達關切的國家，沒有人敢提及或譴責這種恐怖行徑。」

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