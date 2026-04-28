白宮：川普與國安高層商討伊朗最新提議

白宮指出，美國總統川普今天與國安高層商討據報由伊朗所提，重新開放荷莫茲海峽的提議。

法新社報導，據傳美、伊將在進一步針對德黑蘭核計畫這個棘手議題展開磋商之前，先行解除各自實施的封鎖措施。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在簡報會中被問到此事時指出：「這項提議正在討論中。」

她說：「既然媒體已經報導，我可以證實總統今天上午已經與國安團隊會面。」不過李威特拒絕透露川普是否會接受該提議。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，伊朗對關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）所持態度不符合美方要求。

他接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「如果他們所謂的開放海峽，是指『只要跟伊朗協調，經我們同意，海峽就會開放，不然就會被攻擊，還得付錢』，那根本不是開放海峽。」

盧比歐說：「他們不可以讓這種體制正常化，我們也不能容忍他們試圖這麼做，將國際水道的使用權以及收費權利交由伊朗單方面做決定。」

美國新聞網站Axios稍早報導，川普計劃針對伊朗所提重新開放海峽，並且推遲核談判一事，與國安團隊進行商討。

李威特對記者表示：「總統已經對伊朗劃定非常、非常明確的紅線，不僅美國民眾知道，他們（指伊朗）也非常清楚。」

路透社報導，川普希望石油運輸要道荷莫茲海峽保持暢通，並且要求伊朗交出濃縮鈾。

李威特說：「我不會說他們正在考慮這項提案。我只能說，今天早上確實有相關討論，不過我現在還不能透露細節，我很確定各位很快就會聽到總統親自說明這個議題。」