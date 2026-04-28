荷莫茲海峽航運量稀少 伊朗油輪遭美國封鎖而折返

根據船舶追蹤資料，近日有6艘載運伊朗石油的油輪因美國封鎖而被迫折返，凸顯伊朗戰爭對全球重要石油出口航道荷莫茲海峽帶來的衝擊。

路透社報導，根據航運追蹤機構Kpler的船舶追蹤數據和地理空間數據分析公司SynMax的衛星分析顯示，自從2月28日美國和以色列聯手對伊朗開戰以來，原本每天有125至140艘船舶進出荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），但過去一天僅有7艘通過，且無一載運出口到國際市場的石油。

數據顯示，這7艘船包括從伊朗港口出發的伊朗籍乾散貨船Bavand，以及從伊拉克港口離開的其他船舶。

伊朗對荷莫茲海峽航運實施限制措施，而美國則宣布於美東時間13日上午開始封鎖與伊朗有關聯的船運。美軍25日表示，自從那時候起已經有37艘船被迫折返。

全球每天通常約有20%的石油和液化天然氣輸運行經荷莫茲海峽。開戰已經將近兩個月，由於伊朗和美國之間的談判陷入僵局，相關海域航運活動仍處於受限狀態。

美國軍方尚未詳細說明遭到攔截而轉向船隻的類型或精確地點。

船舶經紀公司Clarksons今天在報告中表示：「伊朗因船隻未遵守其通航規定而發動攻擊並且予以扣押，美國則持續執行封鎖行動。」

根據船運追蹤網站TankerTrackers.com衛星分析，近日被迫返回伊朗港口的6艘油輪估計一共載有1050萬桶石油。

美軍則在阿曼灣（Gulf of Oman）要求部分船舶折返，但也有一些船隻獲准繼續前進。

TankerTrackers.com的數據顯示，24日有兩艘載運約400萬桶伊朗石油的油輪突破封鎖，前往亞洲。

另外，根據TankerTrackers.com分析，有4艘空載的伊朗油輪在從亞洲返航，最後一次被發現出現在巴基斯坦海岸附近。

分析人士指出，因美軍而調整路線的伊朗相關船舶最東轉往馬六甲海峽（Malacca Strait），因此這些貨物能否順利抵達買家，或是在途中遭到攔截並返回伊朗，目前仍不得而知。

數以百計船舶和約兩萬名船員仍受困波斯灣內。