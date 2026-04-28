普丁接見伊朗外長 稱將全力協助中東和平

中央社／ 聖彼得堡27日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天在聖彼得堡（Saint Petersburg）接見伊朗外交部長阿拉奇時表示，俄國將盡一切努力協助實現中東和平。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）抵達俄羅斯後表示，在美國和伊朗仍維持停火的情況下，談判破局未能促成終戰協議必須歸咎美國。

根據俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，普丁（Vladimir Putin）告訴阿拉奇：「我們將盡一切所能維護你們和中東地區所有人民的利益，力求儘早實現和平。」據報普丁也讚揚伊朗人民英勇地為獨立與主權奮戰。

普丁還表示：「俄羅斯和伊朗一樣都打算維持我們的戰略夥伴關係。」

路透社提到，阿拉奇今天在通訊平台Telegram上寫道，伊朗正研究美國總統川普提出的談判要求。

阿拉奇在俄羅斯告訴媒體，川普要求談判是因為美國尚未實現任何目標。

川普已取消特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）談判的行程，並表示若伊朗有意談判可以打電話。

美國 川普 主權 以色列 伊朗

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