擱置核問題 伊朗拋方案 先停火開海

美國和以色列二月底對伊朗開戰，目前三方停火中。美國政治新聞網站Axios廿六日引述一位美國官員和兩位知情人士報導，伊朗向美國提出新方案，主張先重開荷莫茲海峽（下稱海峽）、結束戰爭，至於核問題之後再談。

伊朗外長阿拉奇近來巡訪巴基斯坦、阿曼及俄羅斯。他廿七日在莫斯科和俄國總統普亭會面。根據俄國官媒塔斯社報導，兩人討論俄國對俄伊戰略關係的承諾。

普亭在會中重申對伊朗的支持，「我們看到伊朗人民為了他們的獨立與主權而戰是多麼英勇」。他還說，收到伊朗新任最高領袖穆吉塔巴要阿拉奇轉達給他的訊息。

伊朗領導高層間對擁有核武的讓步幅度仍分歧。上述新方案試圖繞過此一問題，以更快達成和平協議，提議先解決海峽危機和美國對伊朗港口的海上封鎖。阿拉奇廿五日在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德向居間的巴基斯坦、埃及、土耳其和卡達透露，美國要求伊朗暫停提煉濃縮鈾至少十年，並將現有的濃縮鈾庫存移往境外。

根據新方案，目前的美伊停火將進一步延長，或美伊願同意「永久終戰」；核談判則待海峽重新開放且美軍解除封鎖後才將展開。

根據該報導，白宮已收到新方案，但尚不清楚是否願進一步討論。美國總統川普預計廿七日與國安及外交策略團隊在白宮戰情室開會來討論目前陷入僵局的美伊談判，以及後續因應措施。

另根據伊朗官媒法斯通訊社報導，阿拉奇透過巴基斯坦向美國轉達伊朗畫下的「紅線」，即核問題和海峽。

對此，白宮發言人韋爾斯廿六日表示，這涉及敏感的外交議題，美國不透過媒體談判；正如總統所言，美國握有籌碼；絕不允許伊朗擁核的協議」。紐約時報同日分析，德黑蘭與華府正處於一種「不戰不和」的僵局，雙方都在比誰撐得久。