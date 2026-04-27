美伊僵局難解…伊朗外長訪俄 批美「要求過分」致上一輪談判失敗

在美伊戰爭各方的直接談判似乎陷入僵局之際，伊朗外交部長阿拉奇今天抵達俄羅斯，展開旋風式外交之旅，他在聖彼得堡發表談話，將談判失敗歸咎於華府。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）過去幾天造訪了美伊之間的主要斡旋者巴基斯坦，另曾出訪阿曼，這次訪俄，預計在聖彼得堡（Saint Petersburg）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面。

巴國首都伊斯蘭馬巴德曾舉行美伊之間唯一一輪談判，但談判無果。阿拉奇近日抵達巴基斯坦，一度讓外界對於上周末可能重啟談判充滿期待，直到美國總統川普（Donald Trump）取消特使威科夫（SteveWitkoff）和庫許納（Jared Kushner）的和談行程。

阿拉奇今天表示：「美國的做法使得上一輪談判雖有進展，卻因要求過分，而未能達成目標。」

川普在取消美伊會談後告訴福斯新聞頻道（FoxNews），如果伊朗希望談判，「他們可以來找我們，或是打電話給我們」。但他已強調，取消會談不代表恢復戰鬥。