荷莫茲危機延燒 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊巨大

為緩解生活壓力並促進經濟，泰國預計6月分4個月發放4000泰銖消費補助。韓國則於27日開始對所得後70%的國民發放高油價受害支援金，但加油站反而不能用，引起部分民怨。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

● 韓國發放高油價支援金 加油站不能用惹民怨

韓國政府為減輕中東戰爭導致的高油價與高物價對民眾造成負擔，27日起依序向全體國民所得後70%的國民、約3256萬人（占全國人口約63%）發放「高油價受害支援金」，每人最低10萬韓元（約新台幣2000多元）、最高60萬韓元（新台幣近1萬3000元）。

根據韓聯社報導，雖然這次支援金名義是「高油價受害」，不過年營收超過30億韓元的加油站被排除在使用範圍之外。由於油價中稅金占比高，使得營收遠高於實際利潤，也引發批評認為政府的使用限制與現實存在落差。

● 泰國政府6月發消費補助

泰國政府將推出「泰助泰升級版」（Thai Help ThaiPlus）的補助計畫，預計5月交由內閣審批，6月正式啟動。符合條件的人每月可領取1000泰銖（約新台幣972元）的補助，為期4個月共4000泰銖。

總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，盼藉該短期措施，緩解生活成本壓力並促進經濟。

● 日本車銷中東受阻 中國車趁機搶市場

每日經濟新聞報導，在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通航受阻下，長期稱霸中東市場的豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）、日產（Nissan）、速霸陸（Subaru）等日本車廠相繼減產，甚至暫停中東出口，有中東汽車經銷商因此苦等2個月等不到車進口，無車可售。

報導提到，在等不到日本車的情況下，這些中東汽車經銷商緊急調整採購清單，鎖定中國製汽車，並藉由24日開幕的北京車展，到現場洽談進貨事宜。這代表日系車在中東市場根基鬆動，成為中國車企在中東市場取得突破的機會。

● 中國第1季原油進口年增近9%

中東戰爭導致荷莫茲海峽遭到接近實質封鎖，部分國家的原油供應受到影響。中國國家能源局綜合司副司長張星27日表示，據業界監測，1至3月中國原油產量5480萬噸，年增1.3%；原油進口量1億4683.8萬噸，年增8.9%。

中國是全球最大的原油進口國，據路透社此前報導，中國進口原油來源依次為俄羅斯、沙烏地阿拉伯、伊朗、馬來西亞、阿曼及阿拉伯聯合大公國。

● 伊朗戰爭擾亂PCB供應鏈 科技廠成本飆漲

伊朗在4月初攻擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾（Jubail）石化園區，迫使高純度聚苯醚（PPE）樹脂的生產線停擺。

PPE是製造印刷電路板（PCB）基板的關鍵原料之一，而PCB廣泛應用於各類電子裝置，從智慧型手機、電腦到人工智慧（AI）伺服器都不可或缺。

一名知情人士透露，負責運營朱拜爾園區的沙烏地基礎工業公司（SABIC），掌握了全球約70%的高純度PPE樹脂供應，至今生產仍未恢復，導致全球市場PPE極為短缺。另外，戰爭也嚴重擾亂波斯灣地區的海運物流。

● 戰火擾亂能源市場 歐洲央行擬維持利率觀望局勢

歐元區3月通膨率達2.6%，高於歐洲央行（ECB）設定的2%目標；歐洲央行警告說，在最糟情況下，通膨可能進一步大幅攀升。

儘管如此，經濟學家普遍預期，歐洲央行在4月30日的會議上仍會按兵不動，將基準存款利率維持在2%。