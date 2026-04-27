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荷莫茲危機升溫…商船滯留波斯灣數周 船員親眼目睹爆炸瞬間

中央社／ 新德里27日綜合外電報導
圖為貨船停在鄰近荷莫茲海峽的波斯灣內。（路透）
圖為貨船停在鄰近荷莫茲海峽的波斯灣內。（路透）

隨著美伊戰爭前景不明及荷莫茲海峽幾乎關閉，印度籍船長達爾與船員所在的油輪受困波斯灣約8周，他表示雖然船員照常工作、士氣尚可，但已開始感到疲憊和壓力。

美國總統川普（Donald Trump）21日宣布無限期延長對伊朗停火，表示這是應居中斡旋的巴基斯坦要求，並強調必須給伊朗「分裂」的領導層時間提出方案。

美聯社報導，這為船員帶來「一絲審慎的希望」，但戰爭結束時間仍不明朗。達爾（Rahul Dhar）說：「我們每天努力維持一切正常運作，透過坦誠溝通和小型團隊活動提振士氣。」

他告訴美聯社，船員多次在船隻周圍和遠方地平線目睹攔截無人機和飛彈的行動，「那些時刻很難熬，更使所有船員感受到真正的緊張氛圍」。

達爾指出，「我們所有人都沒料到這個類似戰爭的情況」，強調他們利用可靠的網路與家人保持聯繫，「那些通話和簡訊使我們感到踏實，也給予我們力量」。

資料顯示，數以百計船隻連同船上約2萬名船員滯留波斯灣，無法通行荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）；這些船包括油輪、液化天然氣（LNG）運輸船及貨輪。

根據海事數據公司勞合商情社（Lloyd's ListIntelligence），4月13日至19日的一周約80艘船通過荷莫茲海峽，相較下，戰爭爆發前每天通行船隻超過130艘。自戰爭爆發後已有數十艘船遇襲，聯合國（UN）稱至少10名船員喪生。

另一名船長拉曾德蘭（ArunKumar Rajendran）強調「船員是全球貿易支柱，但往往最容易受到區域地緣衝突波及」，他駕駛的油輪也在波斯灣滯留約8周。

印度前進海員聯盟（FSUI）的雅達夫（ManojKumar Yadav）說，數以千計印度籍船員滯留船上，日復一日承受恐懼和孤立。這些船停靠伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）和庫尼港（Khorramshahr）附近，有時爆炸就發生在數百公尺外。

雅達夫說，「船員就在甲板上目睹爆炸事件」，並表示該聯盟每天持續接獲船員和家屬求助電話，「許多人首次登船，你可以想像他們經歷這些事件後的心理狀態」。

印尼籍大副沙雷（Reza Muhammad Saleh）所屬的希臘籍貨輪曾在阿曼海域外滯留逾1個月，他告訴美聯社，「最大問題是不確定性。我們不知道荷莫茲海峽何時重新開放」。

聯合國海事機構國際海事組織（IMO）與其他機構呼籲，應在荷莫茲海峽設立安全通道供商船通行。即使伊朗宣布開放海峽給德黑蘭視為不帶敵意的船隻通行，並要求收取過路費，但多數船舶仍無法通過。

過去幾次危機使許多船員長期受困海上，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯入侵烏克蘭，以及葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊航經紅海的商船等。

業界人士蘇布拉瑪寧（Rajalingam Subramaniam）擔心，即使伊朗戰爭結束，未來願意從事海運工作的專業船員可能日益減少，恐使人力吃緊問題雪上加霜。

美伊戰爭 荷莫茲海峽 伊朗 美國 以色列

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