快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台南1家3口亡！母昨致電要求今返家 外嫁女兒開門卻見3親人陳屍家中

聽新聞
0:00 / 0:00

美媒Axios：伊朗提新議 先重開荷莫茲再談核問題

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

Axios新聞網引述1名美方官員及2名知情人士披露，伊朗美國提出新方案，主張先重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、結束戰爭，核談判留待後續再議。

報導指出，美伊外交陷僵局，而伊朗領導層對於核武讓步的幅度仍存在分歧。伊朗的新方案試圖繞過這個問題，尋求更快達成協議。

然而若是解除封鎖並結束戰爭，將使美國總統川普在未來的談判中喪失籌碼，難以迫使德黑蘭當局移除濃縮鈾庫存或暫停鈾濃縮，而這2點正是川普發動戰爭的首要目標。

據3名美國官員透露，川普預計明天將邀集國安、外交策略團隊，針對伊朗問題召開白宮戰情室會議。有消息人士指出，團隊將討論談判僵局及後續可能的因應步驟。

川普今天接受福斯新聞（Fox News）訪問時暗示，盼持續海上封鎖，掐住伊朗的石油出口命脈，迫使德黑蘭在未來數週內做出讓步。

美國原定昨天派代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗會談，但因伊朗方面態度不明確，川普宣布取消會談。

伊朗外長阿拉奇今天先是赴阿曼首都馬斯開特（Muscat）與阿曼官員就荷莫茲海峽問題舉行會談，隨後再前往伊斯蘭馬巴德進行第2輪談判，明天預計將再飛往俄國首都莫斯科（Moscow），與俄羅斯總統普丁會面。

消息人士透露，阿拉奇昨天在伊斯蘭馬巴德會談期間，已向巴基斯坦、埃及、土耳其及卡達的斡旋代表表明，伊朗領導層對如何因應美方要求暫停鈾濃縮至少10年、將濃縮鈾移出境外等訴求，尚未達成共識。

伊朗透過巴基斯坦居中提出的新方案，聚焦於優先解決荷莫茲海峽危機與美方封鎖問題。

方案中提到，美伊停火將展延更長一段時間，或雙方同意永久結束戰爭；而核談判則待海峽重新開放、封鎖解除後才會展開。

據悉白宮已收到這份方案，但尚不清楚美國是否願進一步評估。白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）告訴Axios：「此為事涉敏感的外交議題，美國不透過媒體進行談判。正如總統所說，美國握有籌碼，只會達成以美國人民為優先、絕不允許伊朗擁有核武的協議。」

紐約時報一篇分析指出，隨美伊和平談判進展停滯，德黑蘭與華盛頓目前陷入一種不戰不和的尷尬僵局，雙方都在比誰能撐更久。

分析人士認為，伊朗官員似乎有信心比川普更能承受戰爭帶來的經濟痛苦。但他們也擔心，如果談判缺乏推進動力，自己就會一直處於美以發動攻擊的威脅陰影。

伊朗著名保守派報紙「呼羅珊」（Khorasan）上週末發表一篇文章並被多家伊朗媒體轉載。文章內容將當前局勢描述為一種「戰略性懸而未決」狀態，風險不容小覷。

文章稱「雙方都從全面戰爭的高昂代價中後退一步，但並未擺脫以武力與施壓為核心的邏輯」，並認為這種狀態「可能比短期戰爭本身更危險」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

外媒曝伊朗拋停戰新提案！主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案

美伊和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

川普稱德黑蘭可致電協商終戰 伊朗外長將與普丁磋商

相關新聞

調停戰事錯了嗎？巴基斯坦突遭追討35億美元債務 約1/5外匯存底

巴基斯坦試圖調停美伊戰事之際，卻突遭阿聯酋要求立即償還35億美元貸款。這筆資金恐耗去巴國央行約五分之一外匯存底，並可能影響2024年與國際貨幣基金（IMF）達成的70億美元紓困計畫。沙烏地阿拉伯隨後提供30億美元新存款，並將既有50億美元資金展延逾一年，以解巴國燃眉之急。

外媒曝伊朗拋停戰新提案！主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

美國政治新聞網站Axios 26日報導，美國與伊朗外交談判陷入僵局之際，一名美國官員和兩名知情人士透露，伊朗向美國提出一項新方案，主張重開荷莫茲海峽並結束戰爭，至於核問題則延後談判。

川普取消美伊談判行程 強調未必代表會重啟戰爭 已收到伊朗新提案

美國與伊朗衝突將在本周屆滿兩個月，美國總統川普25日表示，已取消特使團原定赴巴基斯坦與伊朗展開會談的行程，並聲稱他取消行程不到10分鐘後，美國就收到一份新文件，內容比伊朗的原先提案好很多。但荷莫茲海峽依然幾近停擺，僵局難解。

美伊和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

美國總統川普廿五日聲稱，他從伊朗收到的美伊和平協議提案「不夠好」，因此取消美方代表團原定當天上午前往巴基斯坦的行程。他並強調，這並不代表美國及以色列將立即重啟對伊朗的攻擊。

美伊各自認為占上風 停戰談判卡關

第二輪美伊談判仍無具體時間表。華爾街日報廿五日報導，這代表白宮正面臨重燃戰火或尋求談判的兩難抉擇，雙方仍各說各話。

受困船員高達2萬人...荷莫茲海峽雙重封鎖 航運危機加深

伊朗戰爭即將進入第3個月，荷莫茲海峽仍遭伊朗實際關閉，加上川普又對與伊朗有關的船隻實施封鎖，以及伊朗用「蚊子」炮艇攻擊商船，每天通行船隻已減少到接近於零，使航運危機加深。航運業者表示，即使是最佳情況下，這條航線也要好幾個月才能恢復正常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。