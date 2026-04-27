美媒Axios：伊朗提新議 先重開荷莫茲再談核問題

Axios新聞網引述1名美方官員及2名知情人士披露，伊朗向美國提出新方案，主張先重開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、結束戰爭，核談判留待後續再議。

報導指出，美伊外交陷僵局，而伊朗領導層對於核武讓步的幅度仍存在分歧。伊朗的新方案試圖繞過這個問題，尋求更快達成協議。

然而若是解除封鎖並結束戰爭，將使美國總統川普在未來的談判中喪失籌碼，難以迫使德黑蘭當局移除濃縮鈾庫存或暫停鈾濃縮，而這2點正是川普發動戰爭的首要目標。

據3名美國官員透露，川普預計明天將邀集國安、外交策略團隊，針對伊朗問題召開白宮戰情室會議。有消息人士指出，團隊將討論談判僵局及後續可能的因應步驟。

川普今天接受福斯新聞（Fox News）訪問時暗示，盼持續海上封鎖，掐住伊朗的石油出口命脈，迫使德黑蘭在未來數週內做出讓步。

美國原定昨天派代表前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗會談，但因伊朗方面態度不明確，川普宣布取消會談。

伊朗外長阿拉奇今天先是赴阿曼首都馬斯開特（Muscat）與阿曼官員就荷莫茲海峽問題舉行會談，隨後再前往伊斯蘭馬巴德進行第2輪談判，明天預計將再飛往俄國首都莫斯科（Moscow），與俄羅斯總統普丁會面。

消息人士透露，阿拉奇昨天在伊斯蘭馬巴德會談期間，已向巴基斯坦、埃及、土耳其及卡達的斡旋代表表明，伊朗領導層對如何因應美方要求暫停鈾濃縮至少10年、將濃縮鈾移出境外等訴求，尚未達成共識。

伊朗透過巴基斯坦居中提出的新方案，聚焦於優先解決荷莫茲海峽危機與美方封鎖問題。

方案中提到，美伊停火將展延更長一段時間，或雙方同意永久結束戰爭；而核談判則待海峽重新開放、封鎖解除後才會展開。

據悉白宮已收到這份方案，但尚不清楚美國是否願進一步評估。白宮發言人韋爾斯（Olivia Wales）告訴Axios：「此為事涉敏感的外交議題，美國不透過媒體進行談判。正如總統所說，美國握有籌碼，只會達成以美國人民為優先、絕不允許伊朗擁有核武的協議。」

紐約時報一篇分析指出，隨美伊和平談判進展停滯，德黑蘭與華盛頓目前陷入一種不戰不和的尷尬僵局，雙方都在比誰能撐更久。

分析人士認為，伊朗官員似乎有信心比川普更能承受戰爭帶來的經濟痛苦。但他們也擔心，如果談判缺乏推進動力，自己就會一直處於美以發動攻擊的威脅陰影。

伊朗著名保守派報紙「呼羅珊」（Khorasan）上週末發表一篇文章並被多家伊朗媒體轉載。文章內容將當前局勢描述為一種「戰略性懸而未決」狀態，風險不容小覷。

文章稱「雙方都從全面戰爭的高昂代價中後退一步，但並未擺脫以武力與施壓為核心的邏輯」，並認為這種狀態「可能比短期戰爭本身更危險」。