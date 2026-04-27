中東戰爭第58天／川普促伊朗致電求和 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第58天，美國總統川普表示，伊朗可直接打電話協商結束戰爭；伊朗外交部長阿拉奇明天將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普丁會面。

以下是法新社和路透社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

川普今天表示，若伊朗想要協商結束兩國之間的戰爭，可以主動與美國聯繫。

他在接受福斯新聞頻道（Fox News）「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目專訪時指出：「如果他們想談，可以來找我們，或是打電話給我們。你知道的，我們有電話，我們有很好而且安全的專線。」

以色列軍方表示，一名士兵在黎巴嫩南部「戰鬥期間」喪生，而該地區自4月中旬以來已實施停火。以色列與受伊朗支持的真主黨（Hezbollah）互相指控違反停火協議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，真主黨的行動正在威脅以色列與黎巴嫩之間的停火協議，並誓言將「強力」打擊真主黨。

伊朗動向

半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）明天將訪問莫斯科，並與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。

官方的伊朗通訊社（IRNA）指出，阿拉奇在結束對阿曼的短暫訪問後已返回巴基斯坦。阿拉奇在前一天離開伊斯蘭馬巴德，此舉導致川普取消原本計劃派遣特使前往巴基斯坦的行程，導致後續談判前景陷入僵局。

油價股匯動態

由於美伊和平談判陷入停滯，導致中東能源出口中斷的時間延長，在各國央行會議密集召開的這一週前夕，讓市場與決策者感到不安，今天油價上漲，而美國股指期貨則下跌。

布倫特原油期貨在亞洲早盤交易上漲逾2%，觸及每桶107.97美元的3週高點，進一步加劇通膨憂慮，促使交易員幾乎完全排除今年降息的可能性。

標普500指數期貨微跌0.3%，呈現小幅回檔。在此之前，現貨市場因投資人強勢追捧人工智慧（AI）概念股，才剛在24日創下收盤歷史新高。

其他國家及組織

黎巴嫩官媒報導，儘管與真主黨之間達成停火協議，但以色列軍方今天對黎巴嫩南部7個地點發布撤離警告後，隨即展開空襲。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，被列入警告名單的克法提布尼特村（Kfar Tibnit）「遭以軍戰機轟炸」，據悉造成人員傷亡。

真主黨否認尼坦雅胡指控其危及停火協議的說法，並在聲明中表示，對以色列在黎巴嫩南部及以色列北部目標發動的攻擊，是對「敵方自臨時停火宣布第一天起持續違反停火協議的正當回應」。