外媒曝伊朗拋停戰新提案！主張重開荷莫茲並結束戰爭 1問題暫時擱置

美國政治新聞網站Axios 26日報導，美國與伊朗外交談判陷入僵局之際，一名美國官員和兩名知情人士透露，伊朗向美國提出一項新方案，主張重開荷莫茲海峽並結束戰爭，至於核問題則延後談判。

報導引述知情人士指，伊朗外交部長阿拉奇在巴基斯坦會談期間坦言德黑蘭高層對美方要求未達成共識，並提議暫時繞過核問題，優先解決荷莫茲海峽危機和海上封鎖。美國要求伊朗暫停濃縮鈾至少10年，並將現有庫存移至境外。

根據阿拉奇的提案，雙方將長期延長停火，或同意正式結束戰爭。至於核談判則留待荷莫茲海峽重新開放、美方解除封鎖後，才會在下一階段啟動。

Axios指出，白宮已收到這項提案，但美方是否願意進一步討論，目前仍不明朗。

三名美國官員透露，美國總統川普預計美東時間27日與國安及外交高層在白宮戰情室召開會議，討論下一步對策。

川普26日受訪福斯新聞暗示，仍希望維持海上封鎖、切斷伊朗石油出口，藉此迫使德黑蘭在未來幾周內讓步。他形容，若大量石油流通中斷，也無法裝上貨櫃或船隻，相關輸油系統可能「從內部爆炸」，並稱外界估計伊朗大約只剩3天時間承受這種壓力。

阿拉奇預計27日前往莫斯科，與俄羅斯總統普亭會晤。