川普稱德黑蘭可致電協商終戰 伊朗外長將與普丁磋商

巴基斯坦致力恢復德黑蘭與華府談判之際，伊朗外交部長阿拉奇今天再度抵達伊斯蘭馬巴德，明天並將訪莫斯科。美國總統川普表示，伊朗可直接打電話協商終戰。

美聯社報導，根據伊朗國營媒體，阿拉奇（AbbasAraghchi）於原本預期展開對美第2輪會談之際，昨天深夜突然離開巴基斯坦首都，引發外界困惑，但他於轉赴俄羅斯莫斯科之前又返回伊斯蘭馬巴德。在此之前，他曾前往先前進行斡旋、地處戰略要衝荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一側的阿曼。

法新社報導，俄羅斯外交部今天證實阿拉奇將前往莫斯科進行會談。

外交部向俄羅斯新聞社（RIA Novosti）表示：「我們證實阿拉奇將訪問俄羅斯，目的是舉行會談。」但是外交部沒有透露更多細節。

半官方伊朗學生通訊社（ISNA）稍早引述伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（Kazem Jalali）表示，阿拉奇預計明天將在莫斯科會晤俄羅斯總統普丁（VladimirPutin），「就最新談判進展、停火以及相關發展與俄方官員磋商」。

白宮24日表示，將派遣川普特使魏科夫（SteveWitkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）前往伊斯蘭馬巴德，就本月稍早舉行的歷史性面對面會談採取後續行動。但先行抵達的阿拉奇與巴基斯坦軍、政高層會談後就離境，川普不久之後宣布因進展有限，決定取消會談。

路透社報導，川普今天表示，若伊朗想要協商結束兩國之間的戰爭，可以主動與美國聯繫。

他在接受福斯新聞頻道（Fox News）「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目專訪時指出：「如果他們想談，可以來找我們，或是打電話給我們。你知道的，我們有電話，我們有很好而且安全的專線。」

川普上週無限期延長美、伊於4月7日達成的停火協議，已經大致上終止2月28日美國、以色列聯合空襲以來的戰鬥。不過，針對這場造成數千人死亡、撼動全球經濟的戰爭，其永久和平方案依然難以達成。

圍繞全球關鍵水道荷莫茲海峽的僵局持續，伊朗繼續限制船隻通行，美國則封鎖伊朗港口。

根據一位不願意具名、參與斡旋的區域官員表示，伊朗試圖說服阿曼支持向通過該海峽船隻徵收通行費的機制。阿曼方面的立場暫不得而知。

該名官員還透露，伊朗堅持美方在新一輪談判前必須先結束封鎖，巴基斯坦為首的調解人員正努力化解雙方的重大歧見。

阿拉奇今天也跟卡達及沙烏地阿拉伯的外長通話。

在昨天可能進行的談判生變後，伊朗外交部依然強調，任何談判都將是間接進行，由巴基斯坦官員居中傳話。這反映出德黑蘭在歷經去年及今年初數輪間接談判、最終遭美、以攻擊後的戒慎態度。

川普昨天在白宮記者協會（White HouseCorrespondents Association）晚宴槍擊事件之前曾向媒體表示，他取消魏科夫與庫許納前往伊斯蘭馬巴德的行程之後10分鐘，伊朗就提出「內容更好」的方案。

他未進一步說明，僅強調自己堅持的其中一項條件就是伊朗「不會擁有核武」。長期以來的緊張情勢一直圍繞著伊朗濃縮鈾現狀。根據聯合國核能監管機構，德黑蘭擁有440公斤純度60%的濃縮鈾，距武器級僅一步之遙。