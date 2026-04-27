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美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

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川普取消美伊談判行程 強調未必代表會重啟戰爭 已收到伊朗新提案

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國伊朗衝突將在本周屆滿兩個月，美國總統川普25日表示，已取消特使團原定赴巴基斯坦與伊朗展開會談的行程，並聲稱他取消行程不到10分鐘後，美國就收到一份新文件，內容比伊朗的原先提案好很多。但荷莫茲海峽依然幾近停擺，僵局難解。

川普的特使威科夫與女婿庫許納原定25日前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗代表團會談，但在伊朗外長阿拉奇25日離開巴基斯坦後，川普同日在社群媒體發文表示，「我才剛取消我的代表團到伊斯蘭馬巴德與伊朗人會面的行程，浪費太多時間在旅途，工作也太多，他們的『領導階層』內部激烈內鬥，沒有人知道誰在主導，連他們自己都不清楚」。

他之後接受媒體採訪時說，「沒理由在那邊（伊斯蘭馬巴德）等兩天，讓人花16、17個小時在旅程上，我們不打算那樣做。如果他們（伊朗）想談，可以打通電話來」，但這未必代表美國會重啟戰爭。他也說，在他取消行程的不到10分鐘後，美國就收到一份新文件，內容比原先好很多。

伊朗國營電視台則指出，阿拉奇並未安排與美方會晤。阿拉奇也在社群媒體發文表示，巴基斯坦之行「收穫豐碩」，已提出「永久結束戰爭的可行架構」，但質疑「美國是否真心渴望外交」。

伊朗政府的聲明表示，伊朗總統裴澤斯基安透過電話告知巴基斯坦總理夏立夫，德黑蘭不會在封鎖的威脅下展開「被施壓的協商」，美國應先解除海上封鎖，雙方才能開始奠定和解的基礎。

美軍25日在阿拉伯海攔截一艘遭制裁的船舶，伊朗也繼續以小型砲艇組成的「蚊子船隊」威脅商船，荷莫茲海峽通行量依然接近零。

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