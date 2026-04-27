美伊各自認為占上風 停戰談判卡關

第二輪美伊談判仍無具體時間表。華爾街日報廿五日報導，這代表白宮正面臨重燃戰火或尋求談判的兩難抉擇，雙方仍各說各話。

上周在和於美伊間擔任調解方的巴基斯坦領導高層會談後，伊朗外長阿拉奇向伊朗官媒「伊朗通訊社」（ＩＲＮＡ）說，美國是否真的認真想推進外交，仍有待觀察。

英國智庫「皇家國際事務研究所」主任瓦基爾說，在伊朗和美國主張的立場更趨於接近前，伊方將不會想與美國直接談判；伊方認為現在就與美方會面沒意義，只會讓美國總統川普掌握話語權，看來像是伊方急於對話。

在伊方封鎖荷莫茲海峽（下稱海峽）後，美方也封鎖伊朗各港口作為反制，因此伊方堅持除非美方先解除對伊朗港口的封鎖，雙方才能恢復談判。總部在比利時的非政府組織（ＮＧＯ）「國際危機組織」（ＩＣＧ）主任瓦艾斯也說，美伊都覺得自己占上風，要對海峽解封就應同時解封。

除了海峽封鎖和以色列與黎巴嫩間的停火，伊朗核計畫更是美伊談判的重中之重。

儘管白宮希望伊朗願將高純度的濃縮鈾庫存轉移海外，但德黑蘭仍堅持其核計畫是不可跨越的紅線，伊朗駐印度大使法塔里就強調，「唯有當敵人承認我國和平擁核的權利，那談判才能取得適當的進展」。

為期兩周的美伊停火原定廿二日到期，但川普突宣布延期。然而，他仍持續對伊朗發出威脅。伊朗外交官及知情人士說，伊方已告知巴基斯坦，若美方願停止威脅，將有助說服德黑蘭的強硬派同意重啟美伊談判。