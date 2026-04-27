美伊和談未明…美一取消赴巴基斯坦 伊朗外長又重返

美國總統川普廿五日聲稱，他從伊朗收到的美伊和平協議提案「不夠好」，因此取消美方代表團原定當天上午前往巴基斯坦的行程。他並強調，這並不代表美國及以色列將立即重啟對伊朗的攻擊。

另外，伊朗官媒「伊朗通訊社」（ＩＲＮＡ）及美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述伊朗消息人士報導，伊朗外長阿拉奇廿六日離開阿曼首都馬斯開特，返回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德；他當晚飛抵伊斯蘭馬巴德的努爾汗空軍基地，在短暫停留巴基斯坦後，將轉往俄羅斯莫斯科。

阿拉奇感謝阿曼從中調解伊美的外交作為，並提醒美國在中東的軍事存在正造成不穩定及分裂；他在馬斯開特與阿曼蘇丹、國家元首塔瑞克會談，並重申伊朗致力維護和阿曼及其他波斯灣南部國家的友好關係。而這些伊朗鄰國境內均有美軍基地。

川普廿五日宣布取消美方代表團赴巴基斯坦和伊方代表團舉行第二輪談判後指稱，「我們握有一切籌碼，伊朗卻一無所有，要是伊朗想談，只要打通電話就行，隨時都能聯絡我們；我已對我的團隊說，你們不用搭十八個小時的飛機過去那裡枯坐空談；他們原本已準備出發」。

至於取消美方代表團原定的巴基斯坦行，是否代表美以伊戰爭將重燃戰火，川普說，「不是那個意思，我們還沒考慮到那一步」。

川普還說，「（伊朗）他們給我們的協議文本應該要更好。但有趣的是，我取消美方代表團的行程後，還不到十分鐘，我們就收到一份更好的新文件，內容比原先的好很多」。他重申，整個協議「並不複雜」，即伊朗不能擁有核武，「就那麼簡單」；「他們做出很多讓步，但還不夠」。

川普也在自創社媒真實社群又發文表示，伊朗領導高層內部目前內訌嚴重且極為混亂，「沒人知道現在誰當家，甚至他們自己都不清楚」。

伊朗外交部廿五日則發布聲明強調，伊美間（目前）沒計畫舉行談判，伊朗的想法將向巴基斯坦傳達。阿拉奇同日從巴基斯坦轉往阿曼訪問，他在社媒Ｘ寫道，巴基斯坦行成果豐碩，已提出讓這場戰爭終戰的可行框架。伊朗總統裴澤斯基安同日在與巴基斯坦總理夏立夫通話時表明，伊方將不會在美方的施壓、威脅及海上封鎖下談判，尤其美軍應先解除封鎖。

負責美伊戰爭的美國中央司令部廿五日表示，美軍當天在阿拉伯海攔截一艘試圖闖關的「伊朗影子艦隊」油氣商船「塞凡號」。

根據英國首相府，川普廿六日與英國首相施凱爾通話，討論當前急需紓解的荷莫茲海峽「塞船」問題。