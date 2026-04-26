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白宮記者晚宴傳槍響 川普：不會阻礙我贏得伊朗戰爭

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普昨晚出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時傳出槍響，他與多名官員緊急撤離現場。（美聯社）
美國總統川普昨晚出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時傳出槍響，他與多名官員緊急撤離現場。（美聯社）

美國總統川普昨晚出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時傳出槍響，他與多名官員緊急撤離現場。川普稍後說這不會阻礙他贏得伊朗戰爭，儘管他認為這起事件不大可能與戰爭有關。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「華盛頓特區經歷了不平靜的夜晚。特勤局與執法部門表現出色，他們的行動既迅速又英勇。槍手已被逮捕。」

他並在社群平台公布監視器畫面，揭露槍手是31歲加州男子艾倫（Cole Thomas Allen）。

法新社報導，這起震驚各界的維安事件發生後，川普回到白宮並在新聞簡報室舉行記者會表示：「這不會阻礙我贏得伊朗戰爭。我不知道兩者是否有關聯，根據我們目前掌握的情況，我的確不這麼認為。」

然而，川普稍早表示，「你永遠不知道」這起事件是否可能與伊朗戰爭有關，他形容槍手是「孤狼」犯案，並表示調查人員正在釐清槍手犯案動機。

川普昨天宣布取消特使團原訂赴巴基斯坦與伊朗展開和平談判的行程，但他強調，這不代表美國和以色列會立即恢復對伊朗的戰事。

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