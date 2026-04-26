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油價飆升挪威受益 人道機構促援伊朗受難者

中央社／ 赫爾辛基26日專電

美伊戰爭推升油價突破每桶100美元，挪威每天增加約15億克朗（約新台幣51億元）的額外收益。國際人道救援機構疾呼，將因戰爭而來的收益，用於援助戰爭的受難者。

挪威是歐洲最大天然氣供應國和北歐原油生產國，也擁有全球最大的主權財富基金，規模高達2.2兆美元（約新台幣67.1兆元）。

挪威難民委員會（Norwegian Refugee Council，NRC）秘書長艾基蘭（Jan Egeland）在奧斯陸（Oslo）接受路透社等外媒聯合採訪。他援引挪威慷慨援助烏克蘭的先例，向政府提出強烈建議。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，挪威設立長期援助計劃，2023至2030年總額逾280億美元，且獲全體國會黨派支持。他說「挪威給了烏克蘭天文數字的援助，理由之一是我們從油氣價格飆漲中獲益。何不對這場戰爭做同樣的事？」

艾基蘭曾於2003至2006年出任聯合國人道事務最高官員，1990年代擔任挪威副外長。

據NRC官方聲明，伊朗境內逾320萬人流離失所，2000多人死亡，其中包括逾200名兒童；另有超過2.7萬人受傷，11.5萬餘棟民用建築受損。國際社會針對伊朗危機發出的人道援助呼籲，至今僅4.3%資金到位。

難民委員會已申請600萬美元緊急救援金，目前帳面上僅有200萬美元，資金預計在5月告罄。

他直言，伊朗戰爭同時推高人道救援的運作成本，能協助的人數反而比戰前更少，「求助人數急速攀升，而絕大多數捐助國的援助資金卻轉往國防預算」。

路透社指出，挪威官員對任何暗示挪威從能源漲價中獲利的批評素來敏感。挪威長期以支持聯合國、慷慨提供發展援助著稱，「因戰獲益」的說法與這個國家形象格格不入。

挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對路透社表示，政府從未將對烏援助與油氣收益掛鉤。他說，以國民所得比例衡量，挪威對烏克蘭的援助是其他西方國家平均水準的數倍，「油價有漲跌，但我們對烏克蘭的支持是穩定且長期的」。

主權財富基金執行長坦根（Nicolai Tangen）同樣表明，油價上漲為基金帶來的好處，遠不及全球股市下跌及克朗升值所造成的衝擊，今年首季基金帳面縮水1270億克朗（約新台幣4.29兆元）。

聯合國 歐洲 烏克蘭 以色列 伊朗 美國

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