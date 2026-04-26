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伊朗載石油影子商船闖關 美軍阿拉伯海攔截
美國中央司令部表示，美軍今天在阿拉伯海（Arabian Sea）攔截一艘試圖闖關的「影子船隊」商船。
美軍指出，這艘名為塞凡號（Sevan）的商船，隸屬「影子船隊」（shadow fleet）。旗下有19艘船的影子船隊，負責將伊朗石油及天然氣產品運送至海外市場。
中央司令部表示，美軍驅逐艦品克尼號（USS Pinckney）的海軍直升機在阿拉伯海攔截這艘船，目前正依上級指示，將塞凡號「護送」返回伊朗。
美國中央司令部進一步說，「影子船隊」因協助價值數十億美元的伊朗石油和天然氣運送到市場，已遭美國財政部制裁。
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