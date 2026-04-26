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中東戰爭第57天／川普稱和談取消後收到新提案 最新發展一次看

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第57天，美國總統川普取消美伊會談，稱無需為空談飛18小時。雙方原本預計針對結束美伊戰爭、推動停火協議進行協商。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

美以動向

福斯新聞（Fox News）報導指出，川普在電話訪問中表示：「我稍早已告訴我的團隊，他們原本已經準備出發，我說：『不，你們不用搭18小時的飛機過去。』我們手中握有所有籌碼，他們隨時都可以聯絡我們，但你們不需要再搭18個小時的飛機，去那裡枯坐空談。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場美方代表團原定由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）率領，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）也將隨行。

川普今天也說，取消赴巴基斯坦與伊朗展開和平談判的行程，並不代表美國及以色列會立即恢復對伊朗戰事。

以色列總理辦公室今天則表示，將鎖定真主黨（Hezbollah）目標加強攻擊。此舉進一步考驗以色列與黎巴嫩之間脆弱的停火協議。

黎巴嫩國家通訊社指出，以色列今天空襲黎巴嫩南部，造成4人死亡。

以黎停火協議原定明天到期，美國總統川普已將協議延長了3週。黎巴嫩一名真主黨議員昨天表示，美國斡旋的停火協議毫無意義。

伊朗動向

川普宣布取消特使團赴巴行程前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）甫結束巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的外交行程。

阿拉奇在社群媒體X發文稱巴基斯坦之行「收穫豐碩」，並已提出「結束戰爭的可行架構」，但他質疑「美國是否真心渴望外交」。

即便在川普作出宣布前，美伊重啟談判的前景就已不明朗。伊朗國營電視台表示，阿拉奇並無安排與美方會晤，伊斯蘭馬巴德將作為橋梁，把伊朗的提案「轉達」給對方。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天也表示，他們無意解除對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的實質封鎖。

與此同時，伊朗軍方中央司令部透過國營媒體發表強硬聲明指出，若「美國軍隊繼續在區域進行封鎖、掠奪及海盜行徑，必將遭遇反擊」。

油價股匯動態

隨著美伊和談陷入停擺或出現波折的跡象，國際油價表現劇烈波動，並出現了上漲壓力。

川普表示不急於與伊朗達成協議，並坦言短期內油價將維持高檔。

儘管取消赴巴和談行程，但川普強調伊朗想談的時候，只要打通電話就可以，還說美方取消會談後馬上收到一份新文件，內容比原先提案好很多，使油價急漲後可能維持震盪。

其他國家及組織

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，他已與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，討論美伊和平會談取消一事。

他在社群平台X寫道：「巴基斯坦仍將致力作為誠實且真誠的協調者，努力推動區域持久和平與穩定。」

德國國防部發言人則指出，待美伊戰爭結束後，德國將派遣一艘掃雷艦前往地中海，可能會在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）執行任務。

此外，一名擁有美國與科威特雙重國籍的記者已經獲釋，他先前因在科威特散布涉及美伊戰爭的影像而遭拘留數週。

巴基斯坦 白宮 美方 以色列 伊朗 美國

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