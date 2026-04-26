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巴基斯坦總統札達里 4月25日至5月1日訪問中國

中央社／ 台北26日電

巴基斯坦外交部宣布，巴國總統札達里（Asif Ali Zardari）應邀於4月25日至5月1日訪中。札達里此行正值巴基斯坦在美伊戰爭停火談判居中協調扮演要角之際。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）25日報導，巴基斯坦外交部聲明表示，札達里應中方邀請於4月25日至5月1日訪問中國，行程包括4月25至27日訪問湖南長沙，並於4月28日至5月1日赴海南三亞。

報導說，札達里此行將與湖南、海南地方政府討論雙邊關係，聚焦經貿合作及「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor）議題。

報導提到，巴國外交部未透露札達里此行是否將在北京與中國領導人會面。中國官方和官媒則尚未見相關消息。

札達里此行正值巴基斯坦為美伊戰爭停火談判居中協調之際。美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）原定美東時間25日前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗代表面對面會談，但川普同日宣布已取消特使團原定赴巴基斯坦的行程，並稱伊朗想談的時候，只要打電話就可以。

札達里去年2月曾對中國進行國是訪問，期間與中國國家主席習近平舉行會談；隨後又於同年9月再次造訪中國。

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