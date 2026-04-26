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美伊沒見面但部分議題有進展！WSJ：數日內可能再談 但川普得先做這事

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，走下空軍一號舷梯時揮手致意。美聯社
美國總統川普25日抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，走下空軍一號舷梯時揮手致意。美聯社

美國總統川普25日取消特使威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦與伊朗會談的行程，理由是德黑蘭提出的方案未達白宮預期。不過，有消息人士指出，雙方在部分議題上已有進展，仍可能在未來幾天恢復談判。

華爾街日報報導，美國與伊朗在美方封鎖伊朗港口、荷莫茲海峽關閉及核子計畫等議題上仍存在明顯分歧。威科夫與庫許納原本預計前往伊斯蘭馬巴德，可能與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）會面，但川普25日表示，在收到一份未達白宮期望的伊朗提案後，他決定取消這次行程。

川普隨後向記者表示：「我們不會花15、16個小時飛行，去和一些沒有人聽過的人開會。出差太多了。」他並說，在取消會議「10分鐘內」，就收到來自伊朗的「一份新文件」，內容討論在停火協議中納入伊朗不擁有核武。他還表示：「當他們想要時可以打給我。我們握有所有籌碼。我們贏得了一切。」

阿拉奇在巴基斯坦與調解方進行會談後，現已前往阿曼。他對伊朗國家通訊社（IRNA）表示，「美國是否真的有推進外交的認真意願，仍有待觀察」。一名伊朗外交官及其他知情人士指出，如果阿拉奇與調解方磋商後認為達成協議可行，雙方仍可能在未來幾天內會面。

當阿拉奇25日抵達伊斯蘭堡時，外交努力似乎有所進展。阿拉奇的發言人表示，他此行正式目的，是透過巴基斯坦向美國傳遞訊息。雙方在濃縮鈾問題上已有一些進展。目前美國要求暫停濃縮20年，而調解國官員表示，美方可能在第二個十年允許伊朗進行部分與濃縮相關的活動。知情人士指出，伊朗可能接受5年暫停濃縮，並在接下來5年內維持相關限制。

儘管美伊難以推進協議，雙方似乎都不願恢復戰鬥。川普本周稍早延長停火協議，但仍持續對伊朗發出威脅。一名伊朗外交官及知情人士表示，伊朗已告知巴基斯坦，若停止這些威脅，將有助說服強硬派重啟談判。

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