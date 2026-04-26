取消赴巴和談行程 川普：不代表立即重啟美伊戰爭

中央社／ 伊斯蘭馬巴德25日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，他已取消特使團原定赴巴基斯坦與伊朗展開和平談判的行程，但他表示，這並不代表美國及以色列會立即恢復對伊朗戰事。

法新社報導，白宮稍早曾表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）原定前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗代表展開「面對面會談」，期盼推動協議進展。

然而，川普今天接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，已取消此行，理由是「握有所有籌碼」，不需讓團隊飛18小時去「枯坐空談」。

被美國媒體Axios問及這是否意味著恢復敵對行動，川普表示：「不，不是那個意思。我們還沒考慮到這一步。」

川普宣布取消特使團赴巴行程前不久，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）甫結束伊斯蘭馬巴德的外交行程。

阿拉奇在社群媒體X發文稱巴基斯坦之行「收穫豐碩」，並已提出「結束戰爭的可行架構」，但他質疑「美國是否真心渴望外交」。

即便在川普作出宣布前，美伊重啟談判的前景就已不明朗。伊朗國營電視台表示，阿拉奇並無安排與美方會晤，伊斯蘭馬巴德將作為橋梁，把伊朗的提案「轉達」給對方。

● 開啟荷莫茲海峽「極其關鍵」

由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球石油與天然氣的重要運輸路徑持續關閉，盡快達成永久停戰協議顯得更加迫切。

然而，伊朗強大的革命衛隊（RevolutionaryGuards）今天表示，他們無意解除對這條水道的實質封鎖。

革命衛隊在官方通訊軟體Telegram帳號稱，「有效控制荷莫茲海峽，並讓其嚇阻效應籠罩美國及華府在區域內的盟友，是伊斯蘭伊朗的既定戰略。」

美國則對伊朗港口進行報復性封鎖。

與此同時，伊朗軍方中央司令部透過國營媒體發表強硬聲明指出，若「美國軍隊繼續在區域進行封鎖、掠奪及海盜行徑，必將遭遇反擊」。

美國 白宮 庫許納 以色列 伊朗

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