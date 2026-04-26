聽新聞
0:00 / 0:00
美斬斷伊朗金脈 制裁中國一家煉油大廠
為切斷伊朗石油外銷的資金命脈，美國財政部廿四日宣布，對大陸大型煉油廠、位於遼寧大連的「恒力石化」，以及約四十家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。
香港阿斯達克財經報導，美國財政部外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ） 指出，大陸所謂的「茶壺煉油廠」（民營小型煉油廠）長期大量採購伊朗原油，是支撐伊朗能源經濟的重要來源。其中，每天原油處理能力約四十萬桶，是大陸最大的獨立煉油廠之一的恒力石化，被認定為伊朗石油最大買家之一，近年已購買數十億美元的伊朗原油與石化產品，對伊朗政權及軍方資金來源具有關鍵影響。
「影子艦隊」規避制裁，將原油與液化石油氣運往亞洲市場。此次共有十九艘船舶遭列入制裁名單，這些油輪過去數月運輸數百萬桶伊朗原油與石化產品，主要流向中國、阿聯與孟加拉等地。
調查顯示，部分船舶透過海上轉運方式掩蓋貨物來源，並多次關閉定位系統以規避監管，形成一套高度隱蔽的石油出口網路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。