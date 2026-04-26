美斬斷伊朗金脈 制裁中國一家煉油大廠

為切斷伊朗石油外銷的資金命脈，美國財政部廿四日宣布，對大陸大型煉油廠、位於遼寧大連的「恒力石化」，以及約四十家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

香港阿斯達克財經報導，美國財政部外國資產控制辦公室（ＯＦＡＣ） 指出，大陸所謂的「茶壺煉油廠」（民營小型煉油廠）長期大量採購伊朗原油，是支撐伊朗能源經濟的重要來源。其中，每天原油處理能力約四十萬桶，是大陸最大的獨立煉油廠之一的恒力石化，被認定為伊朗石油最大買家之一，近年已購買數十億美元的伊朗原油與石化產品，對伊朗政權及軍方資金來源具有關鍵影響。

「影子艦隊」規避制裁，將原油與液化石油氣運往亞洲市場。此次共有十九艘船舶遭列入制裁名單，這些油輪過去數月運輸數百萬桶伊朗原油與石化產品，主要流向中國、阿聯與孟加拉等地。

調查顯示，部分船舶透過海上轉運方式掩蓋貨物來源，並多次關閉定位系統以規避監管，形成一套高度隱蔽的石油出口網路。