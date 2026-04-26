美對伊朗封鎖擴及全球 船舶從海峽出發都須獲准

美國國防部長赫塞斯廿四日在對美以伊戰爭的新聞簡報會中說，美國對伊朗的封鎖正擴大至全球，從荷莫茲海峽（下稱海峽）出發的任何船舶要前往全球任何地方，都必須獲美國海軍許可。

赫塞斯還說，美軍上周在印太扣押駛離伊朗港口的兩艘船，顯示美軍對伊朗港口的封鎖成功；這兩艘是在美方封鎖生效前離港，自以為及時脫身，其實不然，美方已查扣這些被制裁的船舶，未來還將查扣更多。赫塞斯揚言，封鎖需要多久、就將維持多久，「我們有的是時間」。他堅稱，美伊戰爭將不會永無止境，但美國不急於與伊朗達成協議；德黑蘭有機會與華府達成「好協議」，伊朗自知仍能在談判桌做出明智選擇，只需以有意義且可查核的方式，放棄尋求核武。

赫塞斯坦言，部分船舶可通過海峽，但目前海峽的商業航運量仍遠低於各界期待，部分原因是伊朗在海峽布水雷。他警告伊朗別在海峽布雷，否則美軍將毫不猶豫開火摧毀，就像先前美軍在加勒比海炸毀販毒船般。

赫塞斯稱，不應由美國單打獨鬥，歐洲和亞洲的美國盟友「搭便車」時代已結束。他批評歐洲盟友在戰爭期間幫助美方不夠；歐洲應少點空談，歐洲遠比美國更應面對這場戰爭。