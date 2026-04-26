巴基斯坦官員：伊朗外長阿拉奇已經離開伊斯蘭馬巴德

兩名巴基斯坦官員告訴美聯社，前往伊斯蘭馬巴德進行德黑蘭方面所稱對美國特使「間接會談」的伊朗外交部長阿拉奇，已經於今天晚間離開巴基斯坦。

報導指出，因未獲授權對媒體發言，這兩名巴基斯坦官員要求匿名。

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）何時抵達伊斯蘭馬巴德，或甚至是否已經離開華府，目前仍不得而知。白宮今天拒絕就此評論。

無限期停火的作法目前已經使得大部分戰鬥暫時停止，但由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎封鎖，全球石油、液化天然氣、肥料及其他物資運輸受阻，經濟衝擊持續在擴大。

阿拉奇（Abbas Araghchi）與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）及總理夏巴茲．夏立夫（ShehbazSharif）進行過會談。他在Telegram上表示，他們討論包括伊朗對於談判的底線等區域情勢發展。他沒有透露細節，但是強調伊朗將繼續參與巴基斯坦的斡旋努力「直到獲致結果」。

自從川普本週宣布無限期延長停火、呼應進一步外交接觸的籲求以來，伊斯蘭馬巴德就一直在努力促成美伊重啟談判。

白宮昨天宣布，川普將派遣魏科夫和庫許納前往會見阿拉奇。然而伊朗外交部指出，任何會談都僅限於間接進行，將由巴基斯坦官員傳遞訊息。