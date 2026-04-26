伊朗拒直接對話美方 代表團已離開巴基斯坦

白宮發言人李維特廿四日接受美國福斯新聞節目「美國報導」訪問時說，美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納廿五日上午將前往巴基斯坦，和伊朗舉行談判。李維特還說，每個人都將待命飛往巴基斯坦，「只要有必要」。

路透廿五日則引述巴基斯坦政府消息人士報導，伊朗外長阿拉奇所率領的代表團已離開巴基斯坦。

李維特表示，威、庫兩人先去巴基斯坦，好向川普、副總統范斯與國安團隊的其他人回報。李維特並指稱，近幾天美國已看到來自伊方的若干進展，希望在本周末的談判中，將達成更多進展。李維特也提到，對於和阿拉奇的談判，將是一次卓有成效的對話，「我們充滿希望」，也但願會推動達成（美伊和平）協議。

李維特提到，范斯將不會去巴基斯坦，但他仍「深入參與」；他將待在美國，與美國國務卿魯比歐及川普的國安團隊待命。

阿拉奇廿四日就抵巴基斯坦，但伊朗外交部發言人在社媒Ｘ發文表示，阿拉奇將與巴基斯坦高官會面，但並未計畫在巴基斯坦和美國官員直接會面，伊方的觀點將透過巴方轉達美方。

在此次的巴基斯坦行，阿拉奇與巴基斯坦總理夏立夫、副總理兼外長達爾及陸軍參謀長穆尼爾會談。根據巴基斯坦官員和伊朗官媒報導，在伊斯蘭馬巴德舉行的「夏阿會」中，雙方就伊巴關係、當前區域情勢、強化區域合作交換意見，尤其是持續透過外交方式來達到完全終戰。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿五日報導說，尚不清楚阿拉奇此行目的，但這的確為陷入停滯的美伊和談注入活水。英國廣播公司（ＢＢＣ）同日也引述幾位伊朗官員報導，與美國官員會談並非阿拉奇此行的任務，且伊朗統治集團中的多位教士均表明，伊朗核議題不在伊美談判的範圍內，而這也是本月兩國首輪談判的一大癥結點。

一位伊朗外交消息人士廿五日也對路透明言，伊方將不會接受來自美國的零和要求。

川普廿四日接受路透訪問時說，在美伊達成協議前，美軍將持續對伊朗各港口實施封鎖。至於這項「協議」的條件，現在還無法回答，得看伊方提出了什麼。對此，伊朗武裝部隊揚言，若美軍持續封鎖荷莫茲海峽，並在海上對伊朗「做出包圍、土匪與海盜等行徑」，必將有所回應。