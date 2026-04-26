美伊代表赴巴國全球關注 外界緊盯是否直接談判

伊朗外交部長阿拉奇24日抵達巴基斯坦，會見該國高層；美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納25日也將前往巴國，為美伊達成和平協議帶來希望。但外媒表示，兩國進行直接談判機會依舊不大，所幸股市對戰爭敏感度已大幅降低。

彭博資訊和路透報導，川普24日表示，伊朗計劃提出一項旨在滿足美國要求的提議，但不清楚具體內容。他說，「我們正與目前掌權的人打交道」。伊朗外交部發言人則稱，外長阿拉奇沒有計劃與美方會談，僅會和巴基斯坦官員會面，並透過後者傳達德黑蘭的關切。

不過，白宮發言人李維特稱，伊朗方面已向美國接觸，安排新一輪談判事宜。她24日表示，威科夫和庫許納先去巴基斯坦，好向川普、副總統范斯與國安團隊其他人回報；美方首席談判官范斯將待在國內，與國務卿魯比歐及川普的國安團隊待命。

李維特表示，近幾天美國已看到來自伊方的若干進展，希望在周末談判能取得更多進展。美國防部長赫塞斯24日也說，伊朗有機會與美達成「良好協議」，「也就是以切實可行且可稽查方式放棄核武」。

巴基斯坦消息人士透露，一支美國後勤與保安團隊已進駐伊斯蘭馬巴德，為可能舉行的會談預做準備。川普21日則是單方面將為期兩周的停火期限延長，為雙方談判代表重聚爭取更多時間。

彭博指出，倘若雙方如外界所願進行談判，有幾個要點值得關注。首先是目前仍實質關閉的荷莫茲海峽。川普表示，美伊達成協議前不會解除對伊朗的海上封鎖；伊朗則說，在美方解除封鎖前，不會進行談判也不會允許船隻通過荷莫茲海峽。

二是伊朗核計畫。川普不接受美方據報在首輪談判推動將伊朗核計畫暫停20年的提案，僅接受全面禁止；伊朗則是在與范斯談判時尋求暫停五年，不接受全面禁止。再者是，伊朗希望美國解除所有對伊朗的主要與次級制裁，並補償戰爭損害。

最後，關於以色列，川普日前表示，美方將施壓以國停止攻黎，但未將此納入美伊停火協議要點。伊朗稱，在黎巴嫩戰爭結束前，和平不會達成；以色列則說，儘管川普23日宣布以黎停火延長三周，但對真主黨的「工作尚未完成」，此外只要美國同意，以國將恢復對伊朗的戰爭。