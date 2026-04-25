美方代表團似乎還沒到 伊朗外長25日就飛離巴基斯坦

美國國防部長赫塞斯廿四日在對美以伊戰爭的新聞簡報會中說，美國對伊朗的封鎖正擴大至全球，從荷莫茲海峽（下稱海峽）出發的任何船舶要前往全球任何地方，都必須獲美國海軍許可。

2026-04-26 01:55