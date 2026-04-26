協助荷莫茲海峽護航：德國軍艦將提前部署地中海

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）本周告訴《萊茵郵報》，為"節省時間"，德國海軍艦艇將提前部署至地中海，以便在時機成熟時加入保障荷莫茲海峽航運安全的國際行動。

"在（荷莫茲海峽）的部署只有在獲得聯邦議院授權後才能進行，"他告訴該報。

"為節省時間，我們決定提前將部分艦艇派往地中海，這樣一旦獲得授權，就不會損失任何時間。"

他指出，政府此前在2024年2月啟動、旨在應對胡塞武裝襲擊商船的歐盟"阿斯匹德斯"（Aspides）紅海護航任務中，也采取了類似做法。

"那次行動大大加快了部署的啟動速度，"皮斯托裡烏斯說。

他未透露部署的具體時間，但表示將派遣一艘掃雷艦和一艘補給艦，同時根據與伙伴國的協議，相應減少在其他地區的部署。

自2月28日美以對伊打擊行動開始後，伊朗實際上封鎖了所有途經荷莫茲海峽狹窄水道的船只。盡管停火協議已經達成，但美國仍對伊朗港口實施封鎖，伊朗仍繼續封控荷莫茲海峽。

全球約五分之一的石油和天然氣經由這條海峽輸送，近兩個月的關閉已對全球各地經濟造成重大沖擊。

德國與其他北約盟友一樣，因拒絕參與這場戰爭而遭到美國總統特朗普的強烈批評，但德國承諾將以掃雷和偵察支援的方式，協助保障荷莫茲海峽的航運安全。

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