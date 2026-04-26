聽新聞
0:00 / 0:00

協助荷莫茲海峽護航：德國軍艦將提前部署地中海

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）本周告訴《萊茵郵報》，為"節省時間"，德國海軍艦艇將提前部署至地中海，以便在時機成熟時加入保障荷莫茲海峽航運安全的國際行動。

"在（荷莫茲海峽）的部署只有在獲得聯邦議院授權後才能進行，"他告訴該報。

"為節省時間，我們決定提前將部分艦艇派往地中海，這樣一旦獲得授權，就不會損失任何時間。"

他指出，政府此前在2024年2月啟動、旨在應對胡塞武裝襲擊商船的歐盟"阿斯匹德斯"（Aspides）紅海護航任務中，也采取了類似做法。

"那次行動大大加快了部署的啟動速度，"皮斯托裡烏斯說。

他未透露部署的具體時間，但表示將派遣一艘掃雷艦和一艘補給艦，同時根據與伙伴國的協議，相應減少在其他地區的部署。

自2月28日美以對伊打擊行動開始後，伊朗實際上封鎖了所有途經荷莫茲海峽狹窄水道的船只。盡管停火協議已經達成，但美國仍對伊朗港口實施封鎖，伊朗仍繼續封控荷莫茲海峽。

全球約五分之一的石油和天然氣經由這條海峽輸送，近兩個月的關閉已對全球各地經濟造成重大沖擊。

德國與其他北約盟友一樣，因拒絕參與這場戰爭而遭到美國總統特朗普的強烈批評，但德國承諾將以掃雷和偵察支援的方式，協助保障荷莫茲海峽的航運安全。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

戰後布局啟動！德國將派掃雷艦前往地中海 因應荷莫茲海峽可能任務

美伊無法開啟進一步的磋商 一文看懂伊朗局勢發展的3可能

美伊談判暗潮洶湧…伊朗拒直接對話 巴基斯坦成「關鍵中介」

第3艘航母抵達！美軍中東逾20年部署量最多 傳已擬定打擊計畫

相關新聞

伊朗拒直接對話美方 代表團已離開巴基斯坦

白宮發言人李維特廿四日接受美國福斯新聞節目「美國報導」訪問時說，美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納廿五日上午將前往巴基斯坦，和伊朗舉行談判。李維特還說，每個人都將待命飛往巴基斯坦，「只要有必要」。

美伊代表赴巴國全球關注 外界緊盯是否直接談判

伊朗外交部長阿拉奇24日抵達巴基斯坦，會見該國高層；美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納25日也將前往巴國，為美伊達成和平協議帶來希望。但外媒表示，兩國進行直接談判機會依舊不大，所幸股市對戰爭敏感度已大幅降低。

美斬斷伊朗金脈 制裁中國一家煉油大廠

為切斷伊朗石油外銷的資金命脈，美國財政部廿四日宣布，對大陸大型煉油廠、位於遼寧大連的「恒力石化」，以及約四十家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

美對伊朗封鎖擴及全球 船舶從海峽出發都須獲准

美國國防部長赫塞斯廿四日在對美以伊戰爭的新聞簡報會中說，美國對伊朗的封鎖正擴大至全球，從荷莫茲海峽（下稱海峽）出發的任何船舶要前往全球任何地方，都必須獲美國海軍許可。

川普取消美伊會談 稱無需為空談飛18小時

美國總統川普（Donald Trump）取消了美國與伊朗代表原定在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的會...

美方代表團似乎還沒到 伊朗外長25日就飛離巴基斯坦

根據路透、美國有線電視新聞網（CNN）及伊朗官媒等多家外媒25日引述多方消息人士報導，24日晚間飛抵巴基斯坦的伊朗外長阿拉奇，25日已率伊方代表團飛離巴基斯坦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。