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美伊對峙僵持 荷莫茲海峽成籌碼

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）不少分析人士認為，當前的伊朗危機與其說是一場軍事沖突，還不如說是一場爭奪時間、影響力、持久力的戰略博弈。德國艾伯特基金會(FES)中東問題專家沃斯(Hanna Voß)在接受德國之聲采訪時就說：“雙方都在進行一種戰術性的等待博弈，伊朗對潛在的談判持極其謹慎的態度。德黑蘭方面非常擔心這可能是一次佯攻——也就是說，談判的同時伴隨著軍事准備。”

柏林智庫“中東觀點”(Middle East Minds)的政治學者拉貝(Pauline Raabe)則對德國之聲說，伊朗的謹慎是出於戰略考量，因為這事關伊朗自己的國土。“在荷莫茲海峽問題上，伊朗無疑處於有利地位——這目前是其最重要的一張牌。”

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)指出，伊朗的這張牌在軍事、經濟方面均十分有效；伊朗正利用其地理位置，通過控制霍爾木茲海峽，對全球經濟體施加壓力。

核心槓桿：能源問題

沃斯進一步指出，能源槓桿很容易使用，“要有效地封鎖這條通道並不需要花費太多精力。即使是威脅也足以引發巨大的經濟影響。”不論是航運公司撤離、保險公司取消合同，還是持續不斷的無人機以及水雷威脅，“換句話說，從戰術上看，伊朗目前佔據上風——而這正是其戰略優勢正在顯現的地方。”

拉貝則從軍事角度分析說：“伊朗持續經常發射導彈的能力似乎被低估了，這與伊朗實力已遭大幅削弱的假設相矛盾。”實際上，伊朗近年來一直在系統性增強自身軍力。

華盛頓近東政策研究所(WINEP)指出，能源問題成為核心槓桿，將對全球市場構成長期影響。這家美國智庫還認為，伊朗行為不僅僅基於國家利益，也是出於其意識形態。“即便達成協議，也可能只是戰術性的，並不代表其根本立場有所轉變。”

伊朗民眾比美國人更能吃苦

這種意識形態色彩也體現在伊朗的國內政策上。艾伯特基金會的沃斯就說，伊朗領導層不吝於苛求本國民眾，“幾十年來，伊朗民眾的吃苦程度遠高於西方社會。”

政治學者拉貝也指出，“當人們經歷國家遭受外敵入侵時，會增強他們的團結意識。然而，這並不意味著伊朗民眾自動支持伊朗政權，而只是對外部壓力的一種反應。”

目前，美國總統正因伊朗僵局而面臨來自國內的越來越大壓力。與此同時，分析人士卻認為，伊朗的體制短期內正因這場沖突而獲得鞏固。沃斯對德國之聲表示，“這場戰爭切合了德黑蘭政權早就准備好的意識形態宣傳。”

比拼耐力 美國要輸？

此外，伊朗的非對稱戰爭策略也發揮了巨大作用。戰略與國際研究中心指出，即使軍事上遭遇挫折，德黑蘭仍然可以通過網絡攻擊、破壞和經濟施壓繼續施加相當大的影響力。華盛頓近東政策研究所據此歸納了這場沖突的可能結局。其中之一是：美國的隱性失敗，即雖然達成停火協議，但是伊朗得以保留關鍵的槓桿。另一種結局則是美國的公開失敗：德黑蘭比美國堅持得更久，而華盛頓卻先頂不住巨大的壓力。

這輪沖突儼然變成了比拼耐力的持久戰：誰能在經濟、政治、社會層面堅持更長時間？正如柏林智庫“中東觀點”的政治學者拉貝所說：“時間並沒有站在美國政府一邊，而是站在伊朗一邊。”

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