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第2輪談判流局？美國代表團前往巴基斯坦 伊朗表明不接受極端要求

中央社／ 伊斯蘭馬巴德25日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

巴基斯坦致力推動結束造成數千人死亡，導致全球市場為之動蕩的戰爭之際，伊朗方面表明，沒有與美方會晤的計畫，將由巴基斯坦轉達其立場，並表示不會接受極端要求。

路透社報導，白宮稍早宣布，總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）今天將前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德。不過截至目前，伊朗已經排除展開新一輪直接對話的可能。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）與巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）及其他高層官員會晤。外界對於新一輪伊美會談所知不多。

這場衝突如今已經進入第9週，戰爭導致能源價格飆升至多年高點，加劇通膨情勢並且打擊全球經濟展望。川普本週延長停火協議。

阿拉奇在其官方Telegram帳號上發布聲明表示，他向巴基斯坦「解釋我國在停火最新進展，以及徹底結束這場對伊朗強加的戰爭方面的原則性立場」。

當被問到德黑蘭在會談中對於美方立場的保留意見時，一名在伊斯蘭馬巴德的伊朗外交消息人士向路透社表示：「原則上，伊朗方面不會接受極端要求。」

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍早告訴媒體，伊朗仍有機會「達成有利的協議」。

他說：「伊朗仍有明智抉擇的機會，只要他們以有意義而且可以驗證的方式放棄核武即可。」

阿拉奇昨天抵達伊斯蘭馬巴德。然而，伊朗外交部發言人在社群媒體X發文指出，伊朗官員沒有與美國代表會晤的計畫，德黑蘭的立場將交由斡旋方巴基斯坦轉達。

川普昨天告訴路透社，伊朗計劃提出一項旨在滿足美方要求的方案，但他目前不清楚細節。他拒絕透露美方將與誰談判，強調「我們正在與掌權的人打交道」。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則表示，美方近幾天見到伊朗方面已經有一定進展，希望週末能有更多成果，並說副總統范斯（J.D. Vance）待命出發前往巴基斯坦。

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