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荷莫茲海峽安全議題升溫 土耳其表態：願考慮美伊停戰後參與掃雷

中央社／ 倫敦24日綜合外電報導
船隻在荷莫茲海峽航行的示意圖。（路透）
船隻在荷莫茲海峽航行的示意圖。（路透）

土耳其外交部長費丹今天表示，伊朗美國若是達成和平協議，土耳其可能考慮在那之後參與荷莫茲海峽的掃雷行動。

路透社報導，費丹（Hakan Fidan）在倫敦向媒體記者表示，一旦達成任何協議，預期會有1組技術團隊在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）執行掃雷任務。他說，土耳其對這類工作原則上正面看待，認為這是人道義務。

費丹進一步解釋，在美伊兩國達成和平協議後，由數國組成1個技術小組來執行任何掃雷工作，在這些條件下，土耳其對於參與掃雷任務「沒有問題」。

但費丹也提醒，如果未來再次爆發衝突，而任何可能的多國掃雷技術聯盟是衝突方之一，土耳其將重新評估其立場。

費丹還說，他相信與伊朗核計畫有關的議題，可在美伊兩國於巴基斯坦舉行的下一輪談判獲得解決。

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