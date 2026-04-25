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石油危機衝擊擴大…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

中央社／ 台北25日綜合外電報導
伊朗戰爭引發石油危機已永久改變化石燃料產業，促使各國為確保能源供應穩定，開始轉向遠離化石燃料。（路透）
伊朗戰爭引發石油危機已永久改變化石燃料產業，促使各國為確保能源供應穩定，開始轉向遠離化石燃料。（路透）

伊朗戰爭引發石油危機已永久改變化石燃料產業，促使各國為確保能源供應穩定，開始轉向遠離化石燃料。而液化天然氣供應中斷及基礎設施毀損導致的供應吃緊恐持續至2027年底。

●IEA執行董事：全球石油危機永久改變化石燃料業

國際能源總署（International Energy Agency）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，美國以色列對伊朗戰爭造成的一個關鍵影響在於，各國將對化石燃料失去信任，對化石燃料的需求將會減少。

他認為，各國政府將重新審視自身能源策略。這將大幅推動再生能源與核能發展，並且進一步朝向更電氣化的未來轉型。他說：「這些變化將削弱石油的主要市場。」

中東戰爭衝擊 IEA估液化天然氣供應吃緊至明年底

國際能源總署表示，中東衝突已造成液化天然氣（LNG）供應減少近20%，並使得增產相關新投資很可能延後。儘管其他區域新的液化天然氣計畫預期可逐步彌補這些損失，但衝突帶來的衝擊將讓供應緊繃持續至明年底。

國際能源總署指出，需求將在天然氣市場平衡上扮演關鍵角色，特別是在亞洲，當地除了採取節能措施，也已開始加快轉向再生能源。

●韓國柴油均價創近4年新高 實施第4輪油品最高限價制

據韓國石油公社油價資訊系統Opinet數據顯示，全國柴油平均價格於昨天突破每公升2000韓元（約新台幣42.6元）大關，為自從2022年7月27日以來時隔3年9個月再次突破2000韓元。

在中東戰爭導致地緣政治風險升級的背景下，韓國的汽油價格已於17日突破2000韓元。韓國昨天零時起實施第4輪石油產品最高限價制度。

●中東衝突能源成本飆升 日本公共澡堂進一步凋零

日本的公共澡堂早已面臨顧客減少、高齡經營者無人接班難題，如今「錢湯」更因油價暴漲而雪上加霜，有些業者被迫縮短營業時間，甚至永久歇業。

自從3月底以來，中部愛知縣津島市創業於1919年的家族經營澡堂「池須温泉」由於燃油供應不穩，被迫將營業時間延後1小時，每天來客數因此減少約10人。

在東北部青森市的「桂木溫泉」，業者則決定5月底歇業，因為燃油漲價加重本就老舊澡堂設施的維修負擔。

美伊戰爭 中東 伊朗 美國 再生能源 以色列

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