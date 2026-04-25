美伊談判暗潮洶湧…伊朗拒直接對話 巴基斯坦成「關鍵中介」

（德國之聲中文網）伊朗外交部對外界表示，外長阿拉奇(Abbas Araghchi)已經在4月24日抵達了巴基斯坦，但是排除了和美國特使直接對談的可能性。伊方稱，阿拉奇會把伊朗的意見傳達給巴基斯坦方面。

華盛頓的表態則截然相反。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)則在24日表示，美國特使庫許納(Jared Kushner)、威科夫(Steve Witkoff)會在次日抵達伊斯蘭堡，和伊朗代表團...參加會談。李維特補充說，美方當然注意到了最近幾天伊朗方面的進展，伊朗響應川普總統的呼籲，主動聯繫了我們，並要求進行這次面對面會談。李維特聲稱，此輪會談有望推動達成協議。

根據白宮方面披露的情況，副總統范斯不會參加這一輪會談。在兩周前的第一輪伊斯蘭堡會談中，范斯領銜的美國代表團沒能與伊朗代表團取得共識；會談之後，川普也很快宣布封鎖伊朗各港口。不過，美伊之間的停火狀態則大體維持，並得以延長。由於伊朗方面的威脅、美國方面的封鎖，荷莫茲海峽依然沒有暢通，對全球經濟至關重要的波斯灣石油、天然氣資源依然無法順利運出。

伊朗國防部在25日宣稱，美國方面正急求體面退出戰爭的方式，「我們如今的軍事實力佔據主導地位，而敵人正試圖找到一種體面的方式，擺脫其深陷其中的戰爭泥潭」。

巴基斯坦總統飛赴中國

伊朗外長阿拉奇已經在24日會晤了巴基斯坦外長達爾(Ishaq Dar)、陸軍參謀長穆尼爾元帥(Asim Munir)。25日上午，阿拉奇再次會晤了穆尼爾元帥，並和巴基斯坦內政部長納克維會談。巴外交部表示，伊朗代表團與巴基斯坦高層領導就最新的地區局勢發展、促進和平穩定之努力進行了對話。

巴基斯坦總統扎爾達里(Asif Ali Zardari)則在25日飛赴北京，應中國政府邀請開展為期一周的訪問。巴外交部表示，雙方將討論經貿合作以及中巴經濟走廊等議題。

近期，中國與巴基斯坦都在促成美伊停火談判方面發揮了重要作用。預計扎爾達里總統在北京也會和中方領導人討論伊朗問題。

巴基斯坦外交部還表示，此次總統訪華正值兩國建交75周年，「這體現了兩國致力於進一步加強全天候戰略合作伙伴關係的堅定決心」。

美國制裁中國茶壺煉油廠

美國財政部24日表示，由於一家中國茶壺煉油廠與伊朗方面有商業往來，美方對該企業實施了制裁。根據財政部的聲明，位於大連的恆力煉化有限公司是伊朗原油和其他石油制品的最大客戶之一，已經從伊朗購買了價值數十億美元的石油。

所謂茶壺煉油廠通常指的是不屬於大型石油央企的中國民營或地方煉油廠，它們以極低價格購入受制裁的伊朗石油。根據估算，茶壺煉油廠的煉化產能佔據中國煉油總產能的1/4。不久前，美國財政部還制裁了另外4家中國茶壺煉油廠。北京方面則斥責其為非法單邊制裁。

美國財政部同一天還制裁了19艘涉嫌充當伊朗影子艦隊的船只以及19家擁有或經營這些船只的航運公司。這些船只中，不少都涉及參與向中國港口運送伊朗石油。美方稱，上述制裁對象從事的業務為不穩定的伊朗政權提供了一條資金生命線，中國的茶壺煉油廠繼續在維持伊朗石油經濟方面發揮著至關重要的作用。美國財長貝森特(Scott Bessent)表示，在川普總統的指示下，財政部將繼續收緊對伊朗向全球市場運送其石油所依賴的船只、中間商及買家網絡的鉗制。任何通過隱蔽的貿易和金融手段為這些流動提供便利的人員或船只，都面臨遭受美國制裁的風險。

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