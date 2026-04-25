快訊

苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

中東油價衝擊日本傳統文化…公共澡堂業撐不住 燃料暴漲掀倒閉潮

中央社／ 名古屋25日綜合外電報導
中東原油供應中斷導致能源成本飆升，日本公共澡堂業正陷入困境，這股壓力恐將導致漸趨式微的傳統澡堂進一步凋零。圖為日本公共澡堂大門。路透
中東原油供應中斷導致能源成本飆升，日本公共澡堂業正陷入困境，這股壓力恐將導致漸趨式微的傳統澡堂進一步凋零。圖為日本公共澡堂大門。路透

中東原油供應中斷導致能源成本飆升，日本公共澡堂業正陷入困境，這股壓力恐將導致漸趨式微的傳統澡堂進一步凋零，有些業者被迫縮短營業時間，甚至永久歇業。

共同社報導，日本的公共澡堂早已面臨顧客減少、高齡經營者無人接班難題，如今「錢湯」更因油價暴漲而雪上加霜。由於其收費受法規限制，業者難以將上漲的成本轉嫁給顧客。公共浴場在日本被稱為「錢湯」。

自從3月底以來，中部愛知縣津島市創業於1919年的家族經營澡堂「池須温泉」由於燃油供應不穩，月配送量從約1公噸減半，被迫將營業時間延後1小時，每天來客數也因此減少約10人。

57歲、參與經營的松井敦子表示：「這是重大的打擊。如果供應商說『價格和數量就是這樣』，我們別無選擇只能接受。」

美國以色列伊朗發動攻擊引發中東危機，影響荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪運輸，進而推高國際油價，日本的燃油供應同蒙衝擊。

這種影響已經波及日本全國。在東北部青森市的「桂木溫泉」，業者決定5月底歇業，因為燃油漲價加重本就老舊澡堂設施的維修負擔。

澡堂負責人、57歲的山口昌良說：「燃油價格每週都在上漲，還看不到穩定的跡象。雖然客人很多，但照這樣下去，我們根本無法勉強維持營運。」

根據全國公眾浴場業生活衛生同業組合連合會統計，日本約3成錢湯使用燃油鍋爐。而全國澡堂數量只剩下近60年前高峰時期的約1/12。

第二次世界大戰後實施反通膨管制措施，各都道府縣知事對錢湯收費設定上限，業者幾乎無法自行調整價格。

油價 日本 以色列 伊朗 美國 中東

延伸閱讀

中東戰爭衝擊…IEA估液化天然氣供應吃緊至明年底 再生能源需求增加

中東油源受阻！這國家油變搶手貨 新加坡進口創高、印度翻倍

川普不急著與伊朗談和 坦言油價短期將維持高檔

相關新聞

石油危機衝擊擴大…美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

伊朗戰爭引發石油危機已永久改變化石燃料產業，促使各國為確保能源供應穩定，開始轉向遠離化石燃料。而液化天然氣供應中斷及基礎...

美伊談判暗潮洶湧…伊朗拒直接對話 巴基斯坦成「關鍵中介」

伊朗外交部對外界表示，外長阿拉奇(Abbas Araghchi)已經在4月24日抵達了巴基斯坦，但是排除了和美國特使直接對談的可能性。伊方稱，阿拉奇會把伊朗的意見傳達給巴基斯坦方面。

衝突近兩個月首見！德黑蘭國際機場恢復商業航班 首波今起飛

伊朗今天恢復首都德黑蘭國際機場的商業航班，這是自從與美國和以色列爆發衝突約兩個月以來首度有國際商業航班從德黑蘭起飛

伊朗戰火引爆能源轉折 IEA署長：全球石油危機永久改變化石燃料業

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，伊朗戰爭引發的石油危機已永久改變化石燃料產業，促使各...

伊朗內鬥？傳革命衛隊「逼宮」國會議長

根據伊朗頻道12(Channel 12)一篇未透露消息來源的報導，國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)已辭去與美國談判的首席談判代表職務，但是伊朗國會否認。

打伊朗不挺！川普擬懲罰「不忠盟友」 西班牙、英國被點名

美國官員向路透表示，五角大廈一封內部電郵列出，美方可用來懲罰北約盟友的選項，對象為未支持美國對伊朗作戰的國家，包括暫停西班牙北約成員資格，以及重新檢視美國對英國主張福克蘭群島主權的立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。