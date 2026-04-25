誰要喝下那杯毒酒？伊朗最高領袖神隱、高層內鬥 川普停戰恐卡關

伊朗與美國交戰期間，領導階層在對外訊息上維持一致，並牢牢掌握軍方指揮；但隨著局勢轉向談判、爭取解除制裁，且可能必須做出艱難讓步，原本的團結開始出現鬆動。圍繞是否與美國談判的分歧，本周更直接浮上檯面，也凸顯美國總統川普若想靠外交結束戰爭，難度不低。

華爾街日報報導，德黑蘭內部的歧見在4月初首輪談判時就已顯現。知情人士指出，當美方要求伊朗就其聲稱願意討論的議題提出具體方案時，伊方回應轉趨含糊。如今愈來愈清楚的是，伊朗高層對於為了達成協議究竟要讓到哪一步，存在明顯分裂。

在美伊因荷莫茲海峽情勢升溫、取消原定本周中舉行的會議後，調解方正趕著安排第二輪談判，而德黑蘭內部的分歧也讓外界憂心。這場角力，一方是剛掌握主導權的革命衛隊強硬派，另一方則是政治體系內較重視修復經濟的官員。

伊朗強硬派領袖正持續向談判團隊施壓，要求不要讓步。他們透過國內媒體與社群平台，點名批評負責談判的國會議長卡利巴夫與外交部長阿拉奇，指兩人在首輪談判中觸及核子計畫議題。知情人士表示，革命衛隊指揮官瓦希迪也反對過度讓步。

專家指出，伊朗政府內部對讓步幅度的爭論，正在拖慢談判進度。華府智庫威爾遜中心全球顧問委員會的中東專家阿默西（Mohamed Amersi）表示：「最高決策層出現猶豫與停滯，內部對什麼才符合伊朗最大利益的爭辯，也拉長了形成共識的時間。」

伊朗政治領導層24日對外口徑一致，迅速否認存在分歧。卡利巴夫表示：「在伊朗，沒有極端派或溫和派，我們都是『伊朗人』與『革命者』。」但由於權力運作高度不透明，外界仍難判斷實情。分析認為，強硬派的激烈言論，可能意在迫使美方放鬆對伊朗港口的封鎖，或在談判中讓步。

近期伊朗國內的公開爭論，至少是兩派第三度正面交鋒，其中也包括先前強硬派壓制務實派、試圖緩和與波斯灣阿拉伯鄰國及荷莫茲海峽緊張關係的努力。川普已將這些分歧視為談判難以推進的關鍵障礙。

以色列國家安全研究所伊朗研究計畫主任齊米特（Raz Zimmt）表示，若內部分裂的印象持續擴大，這個本就不受歡迎的政權恐顯得更脆弱；同時，缺乏一位能出面承擔風險、整合各派的強勢領袖，也讓分歧進一步惡化。

伊朗現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼自戰爭初期接替遭擊斃的父親掌權後，一直未公開露面或發聲。美國與以色列官員及調解方普遍認為，他目前處於隱匿狀態，可能受傷，且難以自由對外溝通；他的缺席，也讓伊朗在重大國安決策上缺乏最終拍板的人。

伊朗首任最高領袖何梅尼在結束兩伊戰爭時，曾在激烈辯論後做出停戰決定，並形容那如同「喝下毒酒」。齊米特指出：「和1988年不同，如今已沒有人願意喝下那杯毒酒。」