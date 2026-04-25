複製加薩模式！以軍在黎巴嫩南部劃「黃線」 衛星影像驚見整村遭夷平

以色列與美國對伊朗發動戰爭2天後，黎巴嫩真主黨3月2日向以色列發射火箭，以軍隨後展開摧毀真主黨的作戰，並迅速升高為對黎巴嫩南部大片地區的夷平，呈現出類似加薩走廊的樣貌。人權團體警告，以軍攻勢正在複製加薩走廊的戰術，從針對關鍵基礎設施與醫療設施的重點打擊，到鎖定記者與心理戰。

CNN報導，即使以色列與黎巴嫩上周達成停火協議後，以軍地面行動仍持續。衛星影像顯示破壞規模驚人，數百棟建築已被完全摧毀或無法居住，其中大多數似乎為民宅。4月16日宣布停火後的衛星影像與影片亦顯示，拆除行動仍在快速進行，挖土機與裝甲車清晰可見。

CNN分析Airbus提供的衛星影像指出，敵對行動恢復後破壞規模持續擴大。3月攻勢前10天內，22個社區共有523棟建築被摧毀，除住宅外，還包括清真寺、藥局、咖啡館與汽車修理廠。居民拍攝的影片顯示，以軍進行有控制的爆破拆除；衛星影像則顯示，以色列推土機與挖土機在已嚴重受損區域活動，顯示地面部隊進入先前遭空襲的地區。

以色列官員已提出在邊境地區建立長期「安全區」的計畫，並改以「前沿防禦線區域」稱之。以色列總理內唐亞胡表示，以軍將把部署向黎巴嫩境內推進10公里。以色列政府高層也進一步說明相關做法，國防部長卡茨（Israel Katz）誓言將摧毀邊境附近村莊的所有房屋，並稱這符合所謂的「拉法與貝特哈農模式」。

拉法與貝特哈農分別位於加薩南端與北端，過去兩年半已被以軍摧毀殆盡。以色列與黎巴嫩上周宣布停火後，卡茨再次強調，將持續摧毀「黎巴嫩接觸線村莊的房屋」，並稱這些地區為「恐怖分子據點」。

以色列國防軍（IDF）高層表示，以色列將在黎巴嫩劃設一條所謂的「黃線」（yellow line），禁止居民返回由以軍控制的地區。

這種作法直接取自以色列重新佔領加薩領土的戰術，最初僅是在地圖上標示佔領區的臨時黃線，範圍為美國總統川普於2025年10月促成停火後由以軍控制的地區。數周後，塗成黃色的混凝土塊開始出現在地面，使界線逐漸固定。居民仍被禁止跨越該線，巴勒斯坦官員表示，已有數百人在靠近時遭射殺。

以色列在黎巴嫩南部劃設的新「黃線」，將55個城鎮與村莊與全國其他地區隔開。以軍已告知居民不得返回，並在多起事件中對據稱接近黃線的人開火，同時表示「即使在停火期間也有權繼續摧毀恐怖基礎設施」。