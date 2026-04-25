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3月被謠傳死亡 以色列總理內唐亞胡證實罹癌已接受治療

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
以色列總理內唐亞胡24日在社群媒體X上表示，自己罹患早期攝護腺癌，接受治療後身體狀況良好。但他並未說明何時接受治療。路透
以色列總理內唐亞胡24日在社群媒體X上表示，自己罹患早期攝護腺癌，接受治療後身體狀況良好。但他並未說明何時接受治療。路透

以色列總理內唐亞胡24日在社群媒體X上表示，自己罹患早期攝護腺癌，接受治療後身體狀況良好。但他並未說明何時接受治療。

衛報報導，現年76歲的內唐亞胡在年度健康報告發布時透過社群媒體表示，例行檢查中發現一顆早期惡性腫瘤。內唐亞胡說，經針對性治療後已「解決問題」，體內沒有留下任何癌細胞跡象。

醫療報告指出，內唐亞胡因早期攝護腺癌接受放射線治療；報告同時表示他的整體健康狀況良好。但無論醫療報告或他本人，都未說明是何時接受治療。

這位以色列任期最長的總理表示，他將醫療報告延後兩個月公布，是為了避免伊朗散布「針對以色列的假訊息」。

今年3月以色列與伊朗交戰期間，社群媒體與伊朗國營媒體曾流傳內唐亞胡已經死亡的說法。當時在一段演說的影片截圖中，內唐亞胡的手看起來像有六根手指。由於「多指」常被認為是AI生成影像可能出現的錯誤之一，因此有人推斷該影片為偽造，甚至進一步猜測內唐亞胡本人可能已經不在人世。

為了反駁這些傳言，當時內唐亞胡發布影片，顯示自己現身耶路撒冷一間咖啡館，並在畫面中舉起雙手展示五根手指。不過，仍有網友「逐幀」檢查其中一支影片，指稱他的結婚戒指在第28秒消失不見；影片也因此難杜謠言。

內唐亞胡在2024年因良性攝護腺肥大引發泌尿道感染，接受攝護腺手術；2023年則裝設心律調節器。

以色列 伊朗 美國 內唐亞胡

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