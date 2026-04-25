快訊

《逐玉》張凌赫會來台灣嗎？現身親解「台灣同胞為何愛他」 時機點巧妙

周杰倫豪砸11億！澳洲買豪宅莊園直接拆…財力天花板再刷新

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭第56天》伊朗外長抵巴基斯坦參加和談 最新發展一次看

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇。路透
伊朗外交部長阿拉奇。路透

美國以色列聯手攻打伊朗進入第56天，美國目前有3艘航空母艦部署於中東地區；與此同時，伊朗外交部長阿拉奇今天抵達伊斯蘭馬巴德，將參加預定舉行的美伊和平會談。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國軍方指出，目前在中東地區部署了3艘航空母艦，這是自2003年伊拉克戰爭以來首見。

美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X上表示，這3個戰鬥群是由「200多架軍機以及1萬5000名水兵與陸戰隊員」組成。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國已凍結與伊朗有關的3.44億美元加密貨幣資產。隨著戰爭導致能源供應中斷，華府尋求加大對德黑蘭的施壓。

以色列軍方表示，在黎巴嫩南部一座城鎮中，他們在「恐怖分子與官兵之間的交火過程中…擊斃了6名真主黨（Hezbollah）戰士」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指控真主黨試圖「破壞」與黎巴嫩達成「歷史性」和平協議的努力。

以軍證實了由伊朗支持的真主黨所提說法，真主黨確實在黎巴嫩南部使用飛彈擊落一架以色列無人機。

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩南部圖藍（Touline）地區發動空襲，造成兩人喪命。數小時前，以色列與真主黨的停火協議才剛宣布延長3週。

●伊朗動向

巴基斯坦外交部表示，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）已抵達伊斯蘭馬巴德，準備參加預定舉行的美伊和平談判。

巴基斯坦外交部表示，阿拉奇「將與巴基斯坦高層領導人會晤，討論最新的區域發展以及為區域和平與穩定所做的持續努力」，但沒有提到與華府特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）的會談。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗數天前重新開放領空，德黑蘭的何梅尼機場（Imam KhomeiniAirport）將於25日恢復國際航班起降。這項公告指出，首批航班將飛往伊斯坦堡與阿曼首都馬斯開特（Muscat）。

●油價股匯動態

國際油價漲跌互見，國際基準布倫特北海原油（Brent North Sea）期貨價格小幅上漲，再度收在每桶100美元以上，美國基準原油西德州中級原油（WestTexas Intermediate, WTI）下跌1.5%，收在每桶94.40美元。

由於美伊官員前往巴基斯坦參加預期中的和平會談，華爾街主要指數收盤再創新高。

●其他國家及組織

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）宣布，一名印尼籍維和人員3月29日在基地遇襲時受傷，經送醫後傷重不治。

為戰神（Trojan）與杜蕾斯（Durex）等品牌供應保險套的馬來西亞製造商Karex表示，由於中東戰爭導致供應鏈中斷，已被迫將價格調漲最多達30%。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在與黎巴嫩和敘利亞領袖會談後表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）必須立即重新開放，「不得有任何限制，也不得徵收任何費用」。

國際能源總署（International Energy Agency）指出，受戰爭影響而承受壓力的液化天然氣市場，供應吃緊狀態將延續到2026年與2027年。

阿拉伯聯合大公國總統顧問加爾加希（AnwarGargash）表示，由於伊朗在中東衝突期間曾攻擊阿聯，阿布達比與德黑蘭之間要重建信任，將耗費「極其漫長的時間」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在賽普勒斯首都尼柯希亞（Nicosia）出席歐盟峰會時表示：「（讓局勢）盡快恢復穩定，並讓全球經濟重拾信心，符合所有人的利益。」這場峰會也安排與中東領導人的會談。

美國 黎巴嫩 戰爭 以色列 伊朗

延伸閱讀

中東戰爭第55天》川普稱不會以核武對付伊朗 最新發展一次看

中東戰爭第54天》美不解封伊朗不開放海峽 最新發展一次看

巴國官員預料美伊第2輪會談有望 伊朗官媒證實外長將展開訪問

白宮：川普特使和女婿將訪巴基斯坦 和伊朗舉行會談

相關新聞

川習會前斬伊朗金脈？美制裁大陸煉油巨頭與數十家航運商

為切斷伊朗石油外銷的資金命脈，美國財政部24日宣布，對大陸大型煉油廠、位於遼寧大連的「恒力石化」（Hengli Petrochemical），以及約40家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

3月被謠傳死亡 以色列總理內唐亞胡證實罹癌已接受治療

以色列總理內唐亞胡24日在社群媒體X上表示，自己罹患早期攝護腺癌，接受治療後身體狀況良好。但他並未說明何時接受治療。

美伊代表赴巴基斯坦 川普：伊朗將提出滿足美國的方案

美伊和平談判預計將在巴基斯坦恢復之際，美國總統川普24日接受路透電話訪問時表示，伊朗將提出滿足美方要求的方案。他說：「他們正在提出一個方案，我們得看看。」

複製加薩模式！以軍在黎巴嫩南部劃「黃線」 衛星影像驚見整村遭夷平

以色列與美國對伊朗發動戰爭2天後，黎巴嫩真主黨3月2日向以色列發射火箭，以軍隨後展開摧毀真主黨的作戰，並迅速升高為對黎巴嫩南部大片地區的夷平，呈現出類似加薩走廊的樣貌。人權團體警告，以軍攻勢正在複製加薩走廊的戰術，從針對關鍵基礎設施與醫療設施的重點打擊，到鎖定記者與心理戰。

中東戰爭第56天》伊朗外長抵巴基斯坦參加和談 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第56天，美國目前有3艘航空母艦部署於中東地區；與此同時，伊朗外交部長阿拉奇今天抵達伊斯蘭馬...

美方代表團25日上午前往巴基斯坦 是否與伊朗外長談判眾說紛紜

白宮發言人李維特24日接受美國福斯新聞節目「美國報導」（America Reports）訪問時說，美國中東特使威科夫及總統川普女婿庫許納25日上午將前往巴基斯坦，和伊朗舉行談判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。