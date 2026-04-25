中東戰爭第56天》伊朗外長抵巴基斯坦參加和談 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第56天，美國目前有3艘航空母艦部署於中東地區；與此同時，伊朗外交部長阿拉奇今天抵達伊斯蘭馬巴德，將參加預定舉行的美伊和平會談。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國軍方指出，目前在中東地區部署了3艘航空母艦，這是自2003年伊拉克戰爭以來首見。

美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X上表示，這3個戰鬥群是由「200多架軍機以及1萬5000名水兵與陸戰隊員」組成。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國已凍結與伊朗有關的3.44億美元加密貨幣資產。隨著戰爭導致能源供應中斷，華府尋求加大對德黑蘭的施壓。

以色列軍方表示，在黎巴嫩南部一座城鎮中，他們在「恐怖分子與官兵之間的交火過程中…擊斃了6名真主黨（Hezbollah）戰士」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指控真主黨試圖「破壞」與黎巴嫩達成「歷史性」和平協議的努力。

以軍證實了由伊朗支持的真主黨所提說法，真主黨確實在黎巴嫩南部使用飛彈擊落一架以色列無人機。

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩南部圖藍（Touline）地區發動空襲，造成兩人喪命。數小時前，以色列與真主黨的停火協議才剛宣布延長3週。

●伊朗動向

巴基斯坦外交部表示，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）已抵達伊斯蘭馬巴德，準備參加預定舉行的美伊和平談判。

巴基斯坦外交部表示，阿拉奇「將與巴基斯坦高層領導人會晤，討論最新的區域發展以及為區域和平與穩定所做的持續努力」，但沒有提到與華府特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）的會談。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗數天前重新開放領空，德黑蘭的何梅尼機場（Imam KhomeiniAirport）將於25日恢復國際航班起降。這項公告指出，首批航班將飛往伊斯坦堡與阿曼首都馬斯開特（Muscat）。

●油價股匯動態

國際油價漲跌互見，國際基準布倫特北海原油（Brent North Sea）期貨價格小幅上漲，再度收在每桶100美元以上，美國基準原油西德州中級原油（WestTexas Intermediate, WTI）下跌1.5%，收在每桶94.40美元。

由於美伊官員前往巴基斯坦參加預期中的和平會談，華爾街主要指數收盤再創新高。

●其他國家及組織

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）宣布，一名印尼籍維和人員3月29日在基地遇襲時受傷，經送醫後傷重不治。

為戰神（Trojan）與杜蕾斯（Durex）等品牌供應保險套的馬來西亞製造商Karex表示，由於中東戰爭導致供應鏈中斷，已被迫將價格調漲最多達30%。

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在與黎巴嫩和敘利亞領袖會談後表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）必須立即重新開放，「不得有任何限制，也不得徵收任何費用」。

國際能源總署（International Energy Agency）指出，受戰爭影響而承受壓力的液化天然氣市場，供應吃緊狀態將延續到2026年與2027年。

阿拉伯聯合大公國總統顧問加爾加希（AnwarGargash）表示，由於伊朗在中東衝突期間曾攻擊阿聯，阿布達比與德黑蘭之間要重建信任，將耗費「極其漫長的時間」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在賽普勒斯首都尼柯希亞（Nicosia）出席歐盟峰會時表示：「（讓局勢）盡快恢復穩定，並讓全球經濟重拾信心，符合所有人的利益。」這場峰會也安排與中東領導人的會談。