紐時：伊朗最高領袖臉嚴重燒傷、等待義肢

川普總統日前在真實社群發文，宣稱「伊朗現在非常難以弄清楚誰才是他們的領袖」，並指強硬派與溫和派之間正出現內鬥。對此，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）23日做出回應。

福斯新聞報導，穆吉塔巴的X帳號發文指出：「由於同胞之間形成了一種奇特的團結，敵人方面反而出現裂痕。對這一恩賜表達實際的感謝後，凝聚力變得更加強大、如鋼鐵般堅固，而敵人將更加衰弱與困頓。」

他表示：「敵方透過媒體行動，針對人民的思想與心理，意圖破壞國家團結與安全；願我們不要因疏忽，讓這一險惡意圖得逞。」

根據福斯新聞報導，川普當時在貼文中表示：「伊朗現在連誰是他們的領袖都搞不清楚！他們根本不知道！內鬥就在『強硬派』跟『溫和派』之間，強硬派在戰場上輸得很慘，而所謂的溫和派，其實一點也不溫和，但反而愈來愈被看重！這真的太瘋狂了！」

不過，紐約時報報導，4名伊朗官員指出，穆吉塔巴2月28日在以色列空襲中臉部嚴重燒傷，導致說話困難，並可能需要進行整形手術；其一條腿已接受三次手術，正等待裝設義肢，另一隻手也曾動手術。至於掌權後遲未發布任何音訊或影像訊息，官員則解釋，穆吉塔巴不希望外界認為自己「顯得脆弱或聲音虛弱」。

川普23日在白宮橢圓辦公室受訪時表示，在經濟壓力加劇與內部不穩定的情況下，伊朗仍在尋求與美國談判，並稱：「他們想要達成協議。」他指出，伊朗在經濟與財政上表現不佳，且因封鎖幾乎沒有任何商業活動，因此希望達成協議；美國與伊朗一直保持對話，「但他們甚至不知道是誰在領導這個國家。」

川普表示：「他們處於動盪之中，所以我們想給他們一點時間，讓他們解決部分內部問題。」他並補充說，自己「稍微暫停了一下」，也「給了他們一個喘息的機會」。

談及伊朗政權領導層問題時，川普表示，外界無法確定伊朗誰是領導人，因為「哈米尼已經不在了。他已經去了更好的地方。他走了，而且他的整個團隊也都不在了。」他接著說：「第二批人上來後也都不在了，現在是第三批人，而他們也有點擔心自己也會不在了。」