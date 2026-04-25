伊朗內鬥？傳革命衛隊「逼宮」國會議長

根據伊朗頻道12(Channel 12)一篇未透露消息來源的報導，國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)已辭去與美國談判的首席談判代表職務，但是伊朗國會否認。

「以色列時報」（The Times of Israel）報導稱，卡利巴夫負責監督與美國談判，以及巴基斯坦主導的調解工作，但據傳由於伊斯蘭革命衛隊將領出手干預，他只得辭去要職。

據悉，這場爭端源於卡達提出的一項提案，旨在緩解荷莫茲海峽緊張局勢。該提案允許20艘伊朗船隻通過荷莫茲海峽，以換取阿拉伯國家在波斯灣沿岸港口的20艘船隻也能通過該海峽，但最終遭到包括伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)在內的伊朗官員否決。

但是新華社報導，伊朗國會媒體辦公室24日否認卡利巴夫辭職；伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)援引該辦公室負責人的話報導：「流傳的謠言只是為了擾亂公眾視聽，卡利巴夫正認真履職。」

卡利巴夫的X平台似乎也未顯示辭職跡象，22日發文表示全面停火不會有意義，除非海上封鎖解除、世界經濟不被劫持、猶太復國主義分子在各路戰線停止好戰行為；在如此公然違反停火協議的情況下，重新開放荷莫茲海峽是不可能的，「他們不是透過軍事侵略達到目的，也不會透過霸凌達到目的。唯一的出路是承認伊朗民族的權利。」

23日卡利巴夫發文稱「在伊朗，沒有激進派或溫和派；我們都是伊朗人和革命者，憑藉國家和政府鐵一般的團結，完全服從革命最高領袖，我們將使侵略者後悔自己的行為。一個神、一個領袖、一個國家、一條道路；這條道路是伊朗的勝利之路，比生命還珍貴。」伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)同日亦在X平台上發布同一段文字。

外長阿拉奇則已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，之後將再出訪阿曼、俄羅斯，並發文稱將與夥伴們緊密合作，「我們的鄰居是首要任務。」