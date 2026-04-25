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魏科夫、庫許納將訪巴基斯坦 美伊互動出現轉圜契機

中央社／ 華盛頓/伊斯蘭馬巴德24日綜合外電報導

美國官員今天向路透社表示，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和其女婿庫許納（Jared Kushner）近期將前往巴基斯坦，與伊朗外長阿拉奇（AbbasAraghchi）進行會談。

根據美國有線電視新聞網（CNN）最先披露的行程安排，副總統范斯（JD Vance）目前沒有計畫出席，但若談判取得進展，他將隨時準備前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）參與談判。

阿拉奇預計今天抵達伊斯蘭馬巴德，討論重啟與美國和平談判的相關提案。不過巴基斯坦消息人士表示，他此行預計不會在當地與美國談判代表會面。

阿拉奇在社群平台X表示，他將訪問巴基斯坦、阿曼與俄羅斯，與夥伴就雙邊議題進行協調，並就區域局勢交換意見，強調伊朗鄰國仍是德黑蘭的優先考量。

伊朗外交部發言人向國營媒體表示，此行將針對終止戰爭的最新努力進行磋商。

兩名巴基斯坦政府消息人士說，阿拉奇這次訪問將相當短暫，主要是討論伊朗對美談判的提案，之後由作為調解方的巴基斯坦轉達給華府。

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